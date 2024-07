Sigue al alza inflación de Monterrey

Por tercer mes consecutivo, la inflación anual de Monterrey mantuvo su tendencia al alza en junio, al llegar a 5.06 por ciento, el nivel más alto desde mayo del año pasado, cuando fue de 5.31 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en el mes en cuestión la inflación fue de 0.41 por ciento, la mayor desde febrero pasado, con lo que la inflación en el primer semestre de este año llegó a 1.15 por ciento.

Édgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL, atribuyó el repunte de los precios a la inflación no subyacente, que excluye los productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno, la cual ha subido de manera importante.

“Hemos visto que este repunte de la inflación, a diferencia de la de hace un par de meses, se debe a la inflación no subyacente, pues ésta se ha ido comportando de mejor manera estos últimos meses, y ha estado más cerca del 4 por ciento que del 5 por ciento”, indicó.

“La no subyacente es la que se está incrementando, en particular frutas y verduras, que probablemente se deba al efecto de la sequía en algunos estados del País y en otros a que ha llovido mucho y eso también afecta los cultivos, por eso la parte de frutas y verduras es lo que se ha incrementado de precio”, agregó.

Comentó que el alza anual que registran los salarios en Nuevo León también pudiera ser esté influyendo en el crecimiento de la inflación, pero cuando empezamos a ver el desglose de la inflación general, que en el caso de Nuevo León no va a ser la excepción, son servicios educativos los que están generando ruido en la parte de inflación.

“Sin duda alguna el salario tiene algo que ver en la inflación, pero aún no juega un papel preponderante en ésta, por lo que pudiera abonar marginalmente al alza en los precios”, indicó.

Respecto a la expectativa que tiene de la inflación para el segundo semestre del año es que estos efectos pudieran seguir causando presiones para que al final del año la inflación esté por encima del cuatro por ciento.

“Creo que no vamos a llegar al objetivo, ni a nivel nacional ni en el Área Metropolitana de Monterrey, de una inflación del tres por ciento, probablemente no vamos a ver un alza significativa, como la que vimos en meses pasados, por lo que no esperaría un cambio en las tasas de interés en los próximos mes”, concluyó.

Para Monterrey y su Área Metropolitana el segmento que mayor inflación anual registró en junio fue el de otros servicios, con un nivel de 7.84 por ciento; seguido por el de alimentos y bebidas, con 6.19 por ciento; y salud, con 5.84 por ciento; y educación con 5.05 por ciento.

CANASTA BÁSICA BARATA

Durante julio, el precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Nuevo León fue de mil 664 pesos, el costo más bajo entre todas las entidades del país, señaló la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

La entidad no solamente tiene la CBA más económica, sino que fue la que más bajo respecto al mes de junio, al reportar una caída en su cotización de 12.08 por ciento, pues en junio el costo era de mil 892.60 pesos, 228.60 más que en precio de julio.

La ANPEC dijo que la inflación alimentaria sigue al alza, resultando el precio promedio de la CBA en el país de mil 877.46, pesos, una variación al alza de 1.02 por ciento al aumentar su precio en promedio 18.89 pesos.

“Los cinco estados con la CBA más encarecida resultaron ser Campeche 6.48 por ciento, Aguascalientes 6.24 por ciento, Tamaulipas 5.09 por ciento, CDMX 5.02 por ciento y Baja California Norte 4.80 por ciento”, indicó.

Detalló que los productos que más aumentaron su precio en el último mes fueron el aguacate 18.75 por ciento, que pasó de 70.18 a 83.34 pesos; zanahoria 18.48 por ciento, al pasar de 18.43 a 21.84 pesos; naranja 15.88 por ciento, que pasó de 28.74 a 33.31 pesos; azúcar 4.85 por ciento, que pasó de 35.11 a 36.81 pesos y tortilla 3.68 por ciento, que pasó de 24.59 a 25.50 pesos.

“El hecho de que pandillas criminales hayan secuestrado a inspectores de comercio de Estados Unidos provocó la suspensión temporal de la importación del aguacate mexicano al vecino del norte, debiéndose hacer gestiones importantes de nuestra cancillería para que se levantara este veto comercial, lográndose a las semanas reestablecerse y regularizarse la venta a los norteamericanos”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo.