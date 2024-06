Tiene Monterrey agua abundante; pero suministro es a cuentagotas

A pesar de que las presas tienen agua para abastecer a la población del estado por varios años gracias a la tormenta tropical ‘Alberto’ de la semana pasada, el suministro en los hogares se está dando de forma parcial y así será durante los siguientes dos o tres días hasta que se reestablezca al 100 por ciento, advirtió Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).

El abasto de agua que se normalizará para el miércoles o jueves de esta semana, será para usar el líquido en las necesidades de la casa, pero no para consumo humano, ya que el agua no estará totalmente potabilizada, advirtió el directivo.

“En el primer día de hoy (ayer) tenemos agua en buena parte de la ciudad, no se va a estar surtiendo todo el día sino hasta el día de mañana (hoy) o quizás el miércoles ya tendríamos agua en el 100 por ciento, no obstante, todavía no podemos consumirla, se puede usar para bañarse y para todas las actividades domésticas”, indicó.

Señaló que la situación actual en el área metropolitana, a excepción de Santa Catarina y el sur de García, es que el surtido de agua no se está haciendo las 24 horas, debido a que el agua en las presas está chocolatosa y se está potabilizando poco a poco a medida que se asiente la tierra en el agua almacenada.

“Esperemos que para el jueves estemos al 100 por ciento, nuestro problema no es de infraestructura afortunadamente, es exclusivamente turbiedad, de manera de que tan pronto se resuelva se va a estabilizar totalmente”, indicó.

Actualmente SADM está surtiendo aproximadamente 9 metros cúbicos (m3) de agua en toda la ciudad de los 16 m3 que requiere la ciudadanía.

“Si hay agua en los hogares ahorita y vamos a ir incrementando día con día, lo que necesitamos es que tengamos los niveles de turbiedad adecuados para no afectar incluso las tuberías de los hogares”, refirió Barragán.

Comentó que en el caso de Santa Catarina que ayer estaba con cero abastecimiento, se espera que hoy pueda enviar de 350 a 400 litros por segundo que es el 25 por ciento de lo que normalmente consume el municipio, y así progresivamente ir incrementando hasta poder tener el suministro de agua a nivel de lo ordinario.

Por el momento, agregó, cuentan con 50 pipas para surtir a Santa Catarina y al sur de García que son las zonas más afectadas debido a los daños.