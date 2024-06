Filtración de agua en gasolinera Oxxogas daña vehículos

Luego de las intensas lluvias de la tormenta ‘Alberto’, usuarios de redes sociales reportaron que, en la sucursal de Oxxo Gas ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas y Cerro del Obispado, en Monterrey presuntamente les despacharon gasolina con agua, lo cual provocó daños en sus vehículos.

“Se me ocurrió pararme en esta Oxxo Gas que está en Lázaro Cárdenas, que ahorita ya está cerrada, ahorita les platico por qué”, dijo una usuaria de redes sociales.

Al momento de que me estaban cargando gasolina mi camioneta empezó a ahogarse a temblar horrible, yo me espanté, venía con alguien que que conoce algo de carros y me dijo ‘parece que la gasolina está contaminada con agua’”.

Aseguró que a los siguientes autos que les despacharon les pasó lo mismo que a ella.

Además de que un empleado de la gasolinera sacó una muestra de los vehículos dañados y resultó que “claramente” el combustible estaba contaminado con agua.

“No nos han querido dar la cara, ya cerraron, ya se fueron a encerrar a la oficina, el gerente de aquí nos trató muy mal, se llama Adrián García, nos corrió, nos dijo que estábamos saboteando el negocio, que por decir que tenía agua la gasolina”, sostuvo.

Nos dice que nos arreglemos como podamos y que él va a mandar a supervisar, claramente se ve que no hay nada que supervisar y que si se encontraran culpables ellos se hacían responsables, pero no nos dan ni un documento, ni una hoja”.

RESPONDE OXXO GAS

Oxxo Gas comunicó que debido a las intensas lluvias en los pasados días, detectó que se filtró agua en el tanque de combustible de la estación Del Paseo, la cual es franquicia y operada por un tercero.

“Estamos, en conjunto con el operador, atendiendo a los vehículos afectados y en comunicación con cada uno de nuestros clientes, haciéndonos responsables de cualquier daño”, expresó la compañía a través de un comunicado.

Como Oxxo Gas, hemos aplicado los protocolos y procesos para garantizar que todas nuestras estaciones operen de manera habitual, reiterando el compromiso a nuestros clientes”.