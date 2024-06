Declarará Nuevo León zona de emergencia; buscan recursos federales

Tras el paso de la tormenta “Alberto”, dos fases se aplican en Nuevo León, “Llueve sobre mojado” y/o después de la tempestad viene la calma, pero para no esperar tanto, este fin de semana el Gobierno estatal y los municipales instalar un Comité de Reconstrucción con el fin de solicitar fondos federales para la reconstrucción de las zonas más afectadas.

En entrevista con EL Financiero, el Secretario de Infraestructura, Hernán Villarreal explicó este sábado que, “en el comite de reconstrucción por la tormenta “Alberto”, estuvieron presentes representantes de los municipios, de las autoridades federales, o sea de la CONAGUA y otras dependencias del gobierno del estado.

“Estuvieron representantes de los municipios y los alcaldes, algunos conectados por zoom, presentes alcaldes creo que estuvieron dos, pero en zoom estuvieron los alcaldes metropolitanos y aunque no los conté, sí estaba la mayoría. Todos están en un grupo de whats app, donde van a empezar a mandar toda la información y cálculo de los daños, por que la intención es que se declare la emergencia, este lunes para poder acceder a los recursos federales”.

Villarreal reconoció está será una declaratorio de emergencia para obtener los apoyos.

“La declaratoria de emergencia es en todo el estado, por eso estamos haciendo recuento de los daños, tuvimos muchos daños en el sur del estado, las carreteras algunas están muy deterioradas, y por eso requerimos el apoyo de todos los entes del gobierno para poder sacar adelante esa comunicación. Si, es una declaratoria de emergencia, ya que es un requisito para poder acceder a fondos federales para la reconstrucción.

“Tenemos los daños, principalmente se dieron los daños en los carriles exprés de Constitución y de Morones Prieto, y es en lo que nos vamos enfocar, las primeras acciones van a ser para restablecer esos carriles, poder poco a poco restablecer la vialidad.

“La emergencia es para acceder a recursos federales y poder avanzar rápidamente en la contratación de estos proyectos, se requiere de esta emergencia y poder solicitar a la federación del apoyo, también es importante el apoyo que vamos a tener de la Cámara de la industria de la Construcción (CMIC), pues ellos se comprometieron de manera inicial apoyar con maquinaria y poner todo su mano de obra con todo su expertise en la reconstrucción de los daños del “Alberto”.

Villarreal explicó que para saber en forma puntual cuánto apoyo se reqirá es fundamental que bajen los niveles de agua, sin embargo para este lunes y martes aún se espera lluvia aunque de un nivel moderado.

“Estamos evaluando, no se puede evaluar al cien por ciento en cuanto no bajen los niveles de las aguas, necesitamos saber por ejemplo que tan socavado están algunas zonas, y hasta que no esté el nivel bajo de las aguas podríamos tener un presupuesto más certero.

EL METRO SEGUIRÁ BAJO CONSTRUCCIÓN

Al cuestionar a Villarreal, si el fenómeno meteorológico retrasará los trabajos de la línea 4 que se construye a un lado de Constitución, dijo que,” no, afortunadamente las obras del proceso del gobierno del estado no tuvieron mayores consecuencias, los daños están sobre infraestructuras ya construidas con anterioridad y digámoslos así, lo que se vio en las obras del Metro, lo que se ve en las columnas.

“Es algo que ya está contemplado, puesto que las columnas del metro tienen que resistir, así como la línea 1 del metro cruza el ríio por Guadalupe, pues también la línea 4 tendrá que soportar las corrientes.

“En las obras del metro no hay daño, obviamente si hay un retraso, porque por ejemplo perdimos prácticamente dos semanas, pero nos vamos a reactivar y vamos a meter acelerador. Estamos de una forma provisional, contemplando que se reabran los carriles exprés de Morones Prieto en un mes y los de Constitución posiblemente en dos meses.

Al cuestionar a Villarreal si los efectos de “Alberto” se pudieron haber evitado o minimizado, si se hubiera desasolvado mejor el río con más trabajos de desmonte, su respuesta fue: “No quisiera entrar en ese tema, pues es muy evidente la respuesta”.