Padece SADM ’sequía’ de efectivo… y copiosa agua no contabilizada

Una problemática de liquidez enfrenta Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), por un lado, está el bajo nivel de almacenamiento de las presas por la falta de lluvias, y, de forma interna, padece de un flujo de efectivo muy disminuido y de una abundante cantidad de agua que no tiene registro contable.

La liquidez pasó de 687 millones de pesos (mdp) en 2022 a 71 mdp en 2023, de acuerdo con un análisis detallado del balance financiero de la empresa que presentó SADM en una sesión de consejo.

Señala que esa situación se debe a la falta de ingresos esperados incluyendo un apoyo del gobierno del estado de 350 mdp y recursos de proveedores de 270 mdp.

Otros puntos a destacar son el alza significativa de las cuentas por cobrar, los problemas para recuperar el IVA de aproximadamente 300 mdp y un acuerdo pendiente de 2 mil 993 mdp relacionados con el IVA que será reclasificado a un ingreso por recuperar a largo plazo.

Además, se estable en el acta de sesión, que el pasivo circulante se ha elevado debido a los pagos pendientes de El Cuchillo 2, la provisión para incobrables se ubica en los 3 mil 500 mdp, y se trabaja en la estructuración de un fideicomiso maestro para sustituir créditos actuales y reducir garantías.

Por otra parte, está la situación de agua no contabilizada, en la que el organismo está tratando de el clandestinaje en el suministro del líquido con varias acciones y estrategias.

Señala que el agua no contabilizada se da por fugas, siendo las visibles el 8.73 por ciento, y las no visibles el 5.30 por ciento; también por error de medición, en lo que la macro medición es el 1.63 por ciento y la micro medición el 13.91 por ciento, además está el consumo no medido, compuesto éste por tomas clandestinas, con 5.68 por ciento, posesionarios, 6.12 por ciento y servicio público 0.14 por ciento, sumando un total de 41.51 por ciento.

SADM comentó la importancia del trabajo conjunto entre las áreas comercial y operativa, el uso de tecnología como medidores inteligentes y la implementación de estrategias de modulación para reducir el agua no contabilizada en el sistema de suministro de agua.

En cuanto a la cartera de cobranza de adeudos de usuarios domésticos, comerciales e industriales, suma un total de un millón 439 mil 236 usuarios

y un monto de 8 mil 180.4 mdp, en el que destaca aquellos con pagos pendientes de 36 o más meses, integrado por 174 mil 954 usuarios que representan 5 mil 511.4 mdp.

En la sesión del Consejo se señaló la necesidad de considerar nuevos suministros para satisfacer la demanda futura para contrastación de oferta y demanda de agua.

En este punto, Juan Ignacio Barragán, director general de SADM, dio a conocer anteriormente un proyecto de reúso de agua potable que permitirá contar con 4 m3 por segundo, una parte en 2025 y otra en 2026.

Recientemente, Luis Carlos Alatorre, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de la CONAGUA, advirtió de una situación hídrica más grave que en 2022 debido al bajo nivel de almacenamiento en las presas.