Inaugura Naturgy Estación de Gas Natural en Pesquería

Naturgy inauguró una estación aislada de gas natural dentro de la central de ciclo combinado de Pemcorp ubicada en Pesquería, Nuevo León (NL), en donde se invirtieron 10 millones de dólares (mdd).

Horacio Alvín, director general de Pemcorp, detalló que esta central le suministra electricidad a KIA.

“En el caso de Pemcorp la capacidad es de 130 megavatios, es una planta que está en modo isla, es un sistema aislado, no está interconectado, nosotros tenemos un contrato por 100 megavatios con nuestro clientes que básicamente es la fábrica de KIA, Hyundai, más todas las autopartes que están ahí en el predio”, detalló.

Agregó que, “como estamos en modo isla y los clientes tampoco están interconectados necesitan 100% nuestra energía, si nosotros no la generamos ellos no producen un carro y ellos producen un carro cada 50 segundos”.

Alvín destacó que actualmente México está creciendo y necesita más energía, por lo cual sería importante la participación del sector privado.

“Lo que ha pasado este año ya empezó el año pasado, este año la situación se dejó ver con mayor fuerza, hay inversionistas que quieren invertir en el país, el problema cuando hay una regulación, no digo que la regulación sea mala, pero cuando las administraciones públicas no te respetan plazos, no te contestan, ahí empieza el problema.

“Es claro que este gobierno es no contar tanto con el sector privado, muy estatal, esos modelos ya se probaron antes, yo creo que la inversión privada somos más eficientes que los gobiernos”, señaló el directivo de Pemcorp.

Reconoció que la falta de estado de derecho en el sector energético pone en riesgo la llegada de más inversiones a México.

“México está en un tratado comercial con su socio del norte, cuando se ponga en riesgo se pone en riesgo la relación comercial y creo que eso va a encaminar todo y esa es la esperanza”, comentó