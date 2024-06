Orienta a BIM con créditos hipotecarios y de Cedis para NL

Como parte de su estrategia para aprovechar los beneficios que se generan en México, y en particular en Nuevo León (NL), la llegada de nuevas empresas por el fenómeno del nearshoring, Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) ofrece dos nuevos créditos en la entidad, uno hipotecario y el otro para la construcción de Centros de Distribución.

Gregorio Sánchez Hernández, director corporativo de negocios de BIM, dijo que en la entidad esperan financiar vivienda del segmento medio y en cuanto a los Cedis, señaló que darán el soporte hasta por el 65 por ciento del valor de construcción de éste.

El directivo dijo que no habían otorgado créditos hipotecarios, pues se caracterizaban por dar créditos empresariales, créditos a la construcción y tienen muchos productos y servicios, pero considera que uno de los fundamentales que les faltaba para cerrar el círculo como banco especializado en temas de vivienda era sacar su propio crédito hipotecario.

“En este año estamos sacando por fin nuestro proyecto hipotecario, implicaría para nosotros como banco, como para el resto de la banca, algo muy importante, pues Nuevo León representa un mercado hipotecario muy grande.

“Hay que recordar que aquí en NL es donde más viviendas se construyen, donde más meta tiene el Infonavit y por ende la banca en su conjunto coloca miles de hipotecas en la entidad, entonces con nuestro producto hipotecario estamos seguros que nos va a ir muy bien aquí.

“Estamos viendo que aquí en Nuevo León podamos estar colocando créditos por un monto de entre 1.6 y 2.2 millones de pesos, vivienda media, vivienda entre media y media residencial”.

Destacó que, “la meta que nos pusimos este año en cuanto a colocación de créditos hipotecarios es colocar cerca de 500 mdp de pesos, de este monto concentramos mucho de nuestros créditos aquí en Nuevo León, créditos de vivienda media, serían prácticamente el 70 u 80 por ciento de lo que estamos pensando hacer en el mercado de Nuevo León.

“Desde el año pasado el nearshoring es algo que está llegando a México, y principalmente es aquí en NL donde están llegando mayormente las inversiones extranjeras y esto tiene que ver mucho en primera instancia con la construcción o desarrollo de parques industriales, naves industriales y las empresas que ocupen éstas tienen que almacenar sus productos para su distribución ya sea en los mercados nacionales o los extranjeros”, indicó.

Explicó que muchas entidades del País hay parques logísticos importantes, como por ejemplo en Yucatán, que a pesar de que no hay industria, la entidad se está convirtiendo en un centro de distribución muy importante de mercancías para el Caribe, para Centroamérica, y es ahí donde BIM quiere estar, en esas bodegas que comúnmente se llaman de última milla, porque de ahí se lleva el producto a los puntos de venta para el consumidor final.

“Para esto, implementamos recientemente un crédito para financiar la construcción de Cedis, y la colocación que estamos previendo para este año es de aproximadamente 600 millones de pesos (mdp), es la cifra inicial, no es la única, ojalá tuviéramos mucho más demanda de este monto, hemos concentrando ya casi el 50 por ciento aquí en NL, es decir, 300 mdp más o menos”, señaló.

“Para este crédito no tenemos un monto máximo a financiar, vamos a financiar hasta el 65 por ciento de lo que cuesta construir los Cedis, sin considerar la parte del terreno, pero no hay un límite, veremos cada uno de los casos en forma particular, lo analizaremos y definimos el monto a financiar”, detalló.

Para su desempeño en Nuevo León, prevén una zona de gran potencial, pues la entidad es una de las que mayor inversión extranjera directa ha recibido y BIM va a estar ahí para apoyar a desarrolladores de vivienda.