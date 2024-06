Ichak Adizes: Confianza y respeto Mutuo

He estado enseñando, predicando, prescribiendo e induciendo la Confianza y el Respeto Mutuos (MTR, por sus siglas en inglés: Mutual Trust and Respect) en las organizaciones durante cuarenta años. He estado estudiando qué causa que crezca o disminuya. Durante una convención en Las Vegas se me ocurrió hacerme esta pregunta básica: ¿Por qué las empresas tienen éxito cuando hay MTR, y cuando no hay las organizaciones eventualmente se desmoronan? Lo mismo es cierto para las familias y las sociedades. ¿Qué es lo que hace MTR?

Según Deloitte, las organizaciones con una cultura de confianza y respeto mutuo superan a sus competidores en términos de desempeño financiero. Por ejemplo, las empresas que fomentan la confianza entre líderes y empleados experimentan un aumento del 286% en el rendimiento total de los accionistas en comparación con aquellas que no lo hacen.

Un estudio de Harvard Business Review encontró que las empresas con una cultura de respeto tienen una rotación de empleados significativamente menor; mientras que un la Universidad de Oxford reveló que las empresas con una cultura de confianza y respeto mutuo son más productivas.

Por ello comparto aquí mi último entendimiento sobre el tema: todo tiene que ver con la energía. Todo sistema tiene energía. ¿De dónde viene? De las personas que componen la organización. Por eso los gerentes buscan personas para sus organizaciones que sean enérgicas, apasionadas y dedicadas.

Cada organización es un sistema que necesita energía para operar. Cuando la energía no fluye libremente, cuando se atasca en algún lugar, de alguna manera, hay menos energía disponible para que el sistema funcione. Cuando no hay confianza y/o respeto mutuo, es como si hubiera barreras en el flujo de energía; la organización es menos eficiente energéticamente y está en desventaja competitiva.

El MTR hace que el sistema sea transparente. Cuando hay confianza mutua, la energía fluye. Lo mismo ocurre con el respeto mutuo. Analicemos este último punto con más profundidad, comenzando con la confianza mutua. La confianza mutua existe cuando ambas partes comparten intereses comunes, si no en el presente, al menos perciben que hay un objetivo común a largo plazo. Tienen fe en que lo que uno da será correspondido por la otra parte... eventualmente.

Lo opuesto a la confianza es la sospecha de que la otra parte te va a “engañar”. Obviamente, con tal sospecha filtrarás lo que la persona intenta decirte. La energía transmitida en la comunicación será bloqueada.

¿Qué hay del respeto mutuo? En hebreo hay dos palabras para describir respeto: honrar y valorar. Honrar es ritualismo. Está basado en (A) que significa Administrador en el estilo de liderazgo PAEI de Adizes. Valorar está basado en (P) que significa Productor: valoro a aquellos que me contribuyen, a aquellos que añaden valor.

Elegí el significado de respeto como valorar. Así que respetar significa darle a la otra parte la oportunidad de expresar sus preguntas, dudas y desacuerdos porque tienes fe en que ellos te añadirán valor, fe en que su desacuerdo proviene de entender algo a lo que no has prestado atención o has ignorado.

Con tal fe es fácil ver cómo fluirá la energía. Sin esa creencia a priori, es decir, si crees que la otra parte solo te está haciendo perder el tiempo y no hay posibilidad de que su desacuerdo te enseñe algo, la energía no fluirá. Será desviada.

Respetar y confiar en alguien que discute contigo es doloroso. Toma energía. Puede ser agotador. Entonces, ¿por qué MTR da energía? ¿No parece ser justo lo contrario?

En realidad, el debate quita energía a aquellos que no tienen respeto y/o confianza entre sí. Aquellos que tienen MTR, por el contrario, son energizados por el debate.

Sin embargo, debes guardar proporciones y tomar precauciones, primero mostrando qué se puede aprender de ti y confiar en ti, y si convences ser digno de confianza y agregas valor con tus desacuerdos, entonces te confiarán y respetarán.

No se puede empezar con desconfianza y falta de respeto, y desarrollar confianza y respeto con el tiempo. ¿Por qué no? Porque los debates irrespetuosos y desconfiados agotan a los involucrados en el debate. Son dolorosos y disminuyen la confianza y respeto mutuos en lugar de aumentarlos.

Lo que sí funciona es comenzar asumiendo que la persona es digna de confianza y puede agregar valor con su desacuerdo. ¡Escucha! Dale la oportunidad de interactuar. Pruébalos. Si no están agregando valor, entonces detén la interacción con ellos. (Algunas personas tienen algo que decir; otras tienen que decir algo—evita al segundo grupo.).

Lo mismo pasa con la confianza. Da primero, pero ten cautela. Comienza pequeño y espera recibir más tarde. Si tu dar no es correspondido, encontraste otro “tomador”. Mejor desconéctate.

Comenzar practicando la confianza y el respeto es como creer en algo más grande que uno mismo. Si comienzas sin creer y requieres pruebas de su existencia para convertirte en creyente, seguirás siendo escéptico para siempre. Si comienzas con la creencia de que existe, encontrarás infinitas pruebas de su existencia.

Cómo comienzas es importante. Impacta cómo continuarás.

El autor es Consultor de gestión global, como fundador y director ejecutivo del Instituto Adizes, ha dedicado su carrera para ayudar a organizaciones a mejorar su desempeño y efectividad a través de la Metodología Adizes.

