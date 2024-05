Víctor Romero: Marketing con Inteligencia Artificial

Ayer me explotó la cabeza, asistí un workshop en donde le dimos vida a diferentes planes de negocio, en 90 minutos ya tenía el plan de negocio, mails de contacto y seguimiento, así como contenido para whats app y un blog.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Ayer asistí al taller de inteligencia artificial con Scott Empringham en donde trabajamos en crear un business plan, 4 toques por correo electrónico, mensajes para comunicación por whats app y 1 texto para blog.

Con instrucciones precisas para inyectar a GPT chat, se logró el objetivo en menos de 2 horas; algunos de los empresarios que asistieron, no tenían referencia alguna del uso de la inteligencia artificial y sin embargo, sacaron el proyecto.

Adicionalmente, recorrimos diferentes aplicaciones enfocadas a la creación de contenido, tanto para imágenes (canvas) como para video (HeyGen y Vydeo), increíble grabar un video en español y con inteligencia artificial cambiar el lenguaje, por supuesto que esto incluye la edición en el movimiento de la boca para que coincida con la voz y el idioma seleccionado.

Platicando con un buen amigo y con quién estoy en la misma organización Alejandro G, me compartía que su agencia de mercadotecnia le factura una iguala mensual y que el contenido que genera, no hace una gran diferencia de lo que vio en el taller, por ejemplo, canvas en menos de 30 minutos puede generar las imágenes para publicarse diariamente en Instagram, alineado al propósito de la empresa y con instrucciones precisas del tipo de mensaje; lunes motivador, martes de reflexión, etc.

Me llevo una muestra aplicada en la vida real en la vertical de mercadotecnia y emprendimiento, estoy convencido que el mismo impacto está haciendo la inteligencia artificial en las diferentes industrias, definitivamente, si usted no está utilizando por lo menos una de estas herramientas que le compartí en los párrafos anteriores, probablemente su competencia si lo esté haciendo, de igual forma para los profesionistas, utilizar herramientas poderosas, permiten apalancarse y esto se traduce en tener más tiempo libre y mejores ingresos.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, muy caliente y negro, elaborado con un blend de granos de la región cafetalera de Veracruz, que para iniciar el día es una delicia.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, recuerden que estamos a una semana de elecciones en México y hay que salir a votar, es la única manera que tenemos como ciudadanos de alzar la voz y elegir quién llevará el rumbo de México los próximos 6 años.