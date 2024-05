Celebra FAMUS Día del Niño a ritmo de jazz

Para celebrar el Día del Niño y el Día del Jazz de manera simultánea, la Facultad de Música (FAMUS) de la UANL organizó un concierto especial dirigido a infantes en el Teatro Universitario ubicado en el Campus Mederos.

Alicia Parra, coordinadora de la Licenciatura en Música Popular Contemporánea, fue la encargada de dar inicio al espectáculo en donde tres grupos distintos tocaron diversos temas de jazz, recorriendo canciones originales de artistas como Bob Marley y Natalia Lafourcade, así como de algunos clásicos del género.

El concierto, que corrió ágilmente por una hora en el recinto, también se convirtió en un pequeño espacio didáctico en el que los niños presentes interactuaron con las tres vocalistas mientras cada una de ellas les explicaba algunos de los instrumentos musicales que se utilizan al interpretar música jazz.

El violín, la armónica, el clarinete y el bajo eléctrico fueron algunos de los instrumentos que los niños y niñas pudieron observar y ahondar en su funcionamiento y presencia dentro de un ensamble musical.

La primera intérprete abrió el espectáculo con “Johnny B. Goode” de Chuck Berry, un tema blues que ha dejado historia en la música al formar parte de múltiples listados especializados como Rolling Stone, que la señalan como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Posteriormente continuó con el bolero “Tú me acostumbraste”.

El segundo ensamble continuó la línea de clásicos, pero tornando al estilo swing, con “Everything happens to me”, un tema lanzado por Frank Sinatra en los años cuarenta, pero que ha sido reversionado en la actualidad por diversos artistas. Uno de los más recientes es el actor Timothée Chamalet, quien la interpreta en el filme “A rainy day in New York” (2019).

Finalmente, el tercer grupo avanzó en el tiempo para interpretar temas más contemporáneos como “Johnny was” de Bob Marley y “En dirección contraria” de Natalia y la Forquetina.

Las tres vocalistas aprovecharon sus momentos intermedios para hablar del género jazz y sus beneficios, señalando que la emotividad, libertad y frescura de este estilo musical incide positivamente en nuestro estado de ánimo.