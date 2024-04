Ichak Adizes: ¿Empleados indispensables?

En mi práctica de consultoría, a menudo me encontraba con una experiencia sobre la que tenía opiniones muy formadas. Hoy, estoy completamente en desacuerdo con mis conclusiones anteriores. Las personas me informaban que habían sido despedidas recientemente y, obviamente, estaban muy molestas. “Trabajé muy duro”, me decían. “60 horas o más por semana. Cuando me despidieron, tuvieron que reemplazarme con tres personas, ¿y cuál es la recompensa por mi arduo trabajo—por ahorrar dinero a la empresa, trabajar por tres personas y recibir el salario de una? ¡Me despiden!”

Antes solía compadecerme de la persona y juzgar a la empresa, no solo por su insensibilidad sino también porque parecía ser una mala decisión gerencial despedir a un empleado tan sobresaliente, trabajador y leal. Ahora que he tenido que despedir a un empleado así, tengo una perspectiva diferente.

¿Qué tipo de estilo gerencial crees que funcionaría sesenta horas a la semana? Un Productor (P), ¿verdad? ¿Y por qué esta persona trabaja tantas horas continuamente? Porque el estilo de esta persona es de un Llanero Solitario, que no delega. Hace que todo el trabajo pase por él o ella, requiriendo que trabaje muchas horas. Entonces, cuando se despide al Llanero Solitario, tres personas tienen que tomar el trabajo de esta persona; era una tarea destinada a tres personas, sin embargo, insistió en hacerlo todo por sí mismo (a).

¿Crees que estaba haciendo un buen trabajo? ¡No! Las cosas caían entre las sillas. Muchas tareas no cumplían con sus plazos porque estaba demasiado ocupado. Estaba malabareando demasiadas pelotas en el aire mientras solo podía sostener una a la vez.

Los (P) son lineales en su comportamiento. Aunque quieren hacer todo, el hecho es que su estilo es hacer una cosa a la vez, lo que significa que todas las demás tareas se descuidan. Y no priorizan bien. Prestan atención a la rueda que más “rechina” primero, dejando de lado las tareas importantes para más tarde y abordándolas solo cuando se convierten en una crisis.

¿Conservarías a un empleado así, especialmente si esta persona ocupa un puesto gerencial?

Esta persona es un cuello de botella peligroso que te está costando mucho más que el salario que le pagas debido al daño que su estilo está causando. “Pero trabajan duro”, podría argumentar alguien. Sin embargo, necesitas que las personas que trabajan para ti lo hagan de manera inteligente, no solo duro.

“Pero reemplazar a esta persona con otras tres cuesta más dinero”, podría decir alguien más. No es así. Dado que esta persona es un cuello de botella, probablemente lo consideres indispensable, por lo que para mantenerlo en funcionamiento le has dado aumentos de salario y bonificaciones. Puede que estén pagados en exceso para el puesto formal que ocupan. Añádele el costo de los errores, decisiones no seguidas de manera oportuna, y la pérdida de productividad de otros esperando que el “cuello de botella” procese decisiones, y podrías descubrir que esta persona es demasiado cara para mantener. Podrías descubrir que reemplazarlo (a) con tres personas competentes que trabajen horas normales en realidad te hace ganar más dinero.

Mi recomendación es estar atento a las personas que trabajan demasiado duro y son indispensables, pues te cuestan dinero, no te lo ahorran.

El autor es Consultor de gestión global, como fundador y director ejecutivo del Instituto Adizes, ha dedicado su carrera para ayudar a organizaciones a mejorar su desempeño y efectividad a través de la Metodología Adizes.

Adizes.com