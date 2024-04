Critica ANPEC iniciativa sobre comisiones bancarias

Al cancelar el cobro de comisiones bancarias por el uso de tarjetas de créditos para pagar las compras que hacen las personas en tiendas o locales comerciales, los únicos afectados serán los pequeños comerciantes, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Por lo anterior, el organismo criticó y lamentó esta iniciativa dado que desde su punto de vista, la misma no va al origen del problema y solo afectará a los comercios que acepten pagos con tarjetas, pues quien realmente cobra la comisión es el banco a los comercios por el uso de sus terminales puntos de venta.

La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa alegando que según la Condusef, el cobro de la comisión incumple con lo que los comercios pactan con las instituciones bancarias, ya que en los contratos para el uso de terminales punto de venta se señala claramente que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven los comercios con su clientela.

Precisa que los beneficios que los establecimientos tienen por el uso de terminales punto de venta son mayores que los costos que deberían asumir y trasladar dichos costos a las personas consumidoras es una práctica que no debería darse.

Especialistas cuestionaron esta postura, pues dijeron que así como los comerciantes se benefician al registrar mayores ventas cobrando con tarjeta, los banqueros también se benefician por el cobro de comisiones que aplican a sus clientes al otorgarles una tarjeta de crédito.

“Sin duda, cuando una persona tiene una tarjeta de crédito para pagar sus compras, se benefician tanto el comerciante como el banco, pues éste le cobra a su cliente una anualidad por el uso de la tarjeta, intereses alto si solo pagan el monto mínimo, entre otras, entonces porque los únicos que van a perder aquí serían los comerciantes”, indicó.

“En días pasado, la Cámara de diputados votó mayoritariamente 447 votos de legisladores para una ley que prohíbe el cobro de la comisión bancaria y aquel comercio que lo haga será multado hasta con más de dos millones de pesos”, dijo Rivera.

“Lo que decimos al respecto es que es una iniciativa de ley lamentable, que no fue al origen del problema y el origen del problema son los banqueros, es la banca mexicana la que no ha ayudado en Detalló que al momento que los bancos te dan la oportunidad de cobrar con tarjeta de crédito, te entregan la terminal para cobrar y en el contrato dice que te cobran entre un cuatro y un cinco por ciento, dependiendo del banco, y te dicen con letra chiquita que esta comisión no se le debe cargar al consumidor.

Pese a lo anterior, los ejecutivos te dicen que te lleves la terminal y que le digas al cliente que le cobrarás una comisión por el pago con tarjeta de crédito, comisión que ellos le están cobrando a los comerciantes o en muy poco al sector”, comentó.

“Ahora los diputados nos dicen que si hacemos esto (cobrar la comisión), al que se descubra haciéndolo va a ser penalizado con multas que superan los dos millones de pesos”, dijo.

“Lo que queremos dejar claro es que nosotros no cobramos la comisión, esa comisión la fijan los banqueros y si se quiere eliminar esto, pues habría que haber visitado los banqueros para que mínimo en primera instancia redujeran el cobro de la comisión”, explicó.

Comentó que si lo que quiere Banxico, Hacienda y el Gobierno federal es salir de la economía informal, avanzar hacia la formalización de la economía, eso significa dejar atrás el mundo de una economía que se mueve con efectivo he ir hacia el cobro electrónico digital, con esta iniciativa se tardará más este proceso.

“Si llega a prosperar esta iniciativa en el Senado, pues muy seguro pasan dos cosas, mucha gente y muchos pequeños comercios van a dejar de aceptar el cobro, o sea el pago con tarjeta, porque no van a cargar con pagarles el cinco por ciento a los banqueros”.

“Los que van a seguir el engordando sus chequeras y sus utilidades, que es muy buen negocio en nuestro país, son los banqueros, que son de franquicia internacional, pues además también te cobran por disposición de tu dinero al usar un cajero de otro banco”.

“Llamamos al Senado a que no vote esta iniciativa y que abra una discusión sobre este asunto de manera más profunda y que se vayan al fondo del problema, que no es otro, que donde se empieza a cobrar la Comisión es por los banqueros y son éstos, en todo caso, los del pleito”, señaló Rivera.