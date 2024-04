Ingenian nuevas “mañas” para evadir costo de la inseguridad

Aun y cuando las empresas con camiones propios para transportar sus productos y los proveedores del servicio de traslado de carga llevan en sus hombros el peso de los actos de la inseguridad cada vez más violentos, están moviendo más mercancía para exportación, pero a la vez, se quiebran la cabeza para tener nuevas “mañas” que les permita mantener ese paso y, a la vez, evadir el costo de ser víctima.

Luis Masse Torres, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, dijo que por la inseguridad las empresas están teniendo menores ganancias porque invierten más en equipos de rastreo satelital, custodios armados, mayor costo de los seguros y por contar con inventarios más grandes.

“Yo he llegado a ver empresas que disfrazan sus camiones. Por ejemplo, venden computadoras o equipo electrónico y compran camiones que parece que están transportando reses en canal, o sea, ya no saben las empresas que hacer para distraer a los ladrones y que no les roben la mercancía”, señaló en entrevista.

Agregó que cada vez más empresas transportistas deciden no manejar de noche y paran a las 6:00 o 7:00 de la tarde para reiniciar al día siguiente a las 6:00 o 7:00 de la mañana cuando ya esté la luz del sol, y eso genera mayores costos por la pernocta, sueldos dobles y pensión del tráiler, entre otros.

Lamentó que la violencia exagerada está afectando a exportadores e importadores y productoras porque pierden mercancía y la capacidad de transportar la carga, lo que conlleva a perder mercado e inversiones.

“Si una empresa extranjera busca venir a invertir en México por el nearshoring y aunque le ofrezcan incentivos fiscales, programas exclusivos para comercio exterior y polos de desarrollo, no vendrá para perder el 30 por ciento de su inversión por pura inseguridad por los robos a su producto terminado que exportará, así como insumos que importará”, enfatizó.

De hecho, indicó Masse, ya hay organizaciones que desde que sale el camión de la aduana se les da el pitazo para decir las placas que lleva, el tipo de mercancía y la cantidad de ésta.

“Ya hay toda una complejidad de organización que no vemos claro desde el punto de vista de ejecutivos de comercio exterior cómo lo van a atacar, y ya se ha sofisticado tanto que se ha vuelto muy complejo atacarlo”, refutó.

El directivo advirtió que la inversión no va a esperar años para que México resuelva el problema de la inseguridad, por lo que se irá a donde encuentre un mayor nivel de seguridad que le permita proyectar y obtener rentabilidad y ganancias.

Y en este sentido, añadió, México está dejando escapar la oportunidad del nearshoring, en tanto, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile y Panamá se están preparando para recibir inversiones extranjeras.

“Ese es el principal problema que la inseguridad está provocando en el comercio exterior y en el llevado y traído nearshoring”, señaló.