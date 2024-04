César Cadena: ¿Más pérdida para Pemex?

Se habla de que Pemex reducirá a casi la mitad sus exportaciones de crudo para privilegiar la producción de gasolina en la Refinería de Dos Bocas.

Una pregunta importante es conocer el costo que tendrá esta decisión, pues advertimos que representaría una pérdida de unos 31 dólares por cada barril de crudo que dejará de exportarse.

Otras interrogantes que surgen con esta medida es conocer cuál será la capacidad de procesamiento real que tendrá la Refinería de Dos Bocas, y saber qué tipo de crudo utilizarán, ligero o pesado.

Se reveló que, de acuerdo con reportes de la petrolera mexicana, solicitó a su unidad comercial que cancele la venta al exterior de 436 mil barriles por día. Luego lo confirmó el Presidente.

En febrero de este 2023, Pemex colocó en el exterior un promedio de 940 mil barriles diarios, por lo que con la nueva medida se estaría exportando un 46 por ciento menos.

Hoy, el consumo de gasolinas en el País es de 1 millón 174 mil barriles diarios, de los cuales el 32 por ciento se cubren con importaciones, y el resto es producción nacional.

De implementarse la estrategia federal, estamos hablando de una pérdida de 35 dólares por cada barril de petróleo que dejará de exportarse por utilizarse en el Sistema Nacional de Refinación.

¿Será la decisión correcta en términos económicos? ¿Por qué no exportar crudo pesado e impoortar ligero que va de acuerdo con la dieta de nuestras refinerías dejando de producir combustóleo que no tiene valor? ¿Por qué no optar por intercambios de crudo en los que México entrega crudo pesado y recibe a cambio crudo ligero?