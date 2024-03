Francisco Javiero Orozco: El América fomenta la cultura financiera de México

Amiga y amigo lector, el título de este artículo pareciera una estrategia de clickbait pero no. Usted dirá “¿cómo que el América fomenta la cultura financiera de México?” y yo le respondo que esto es una realidad. No se confunda, un servidor no le va a este equipo pero sin duda el hecho de que el Club América haya entrado a la Bolsa Mexicana de Valores es un hito importante para que las personas se motiven a invertir en sus equipos favoritos. Estamos hablando de uno de los equipos más importantes del país con una gran cantidad de aficionados y seguidores en redes (en números, tiene 4.5 millones de seguidores en X, 5 millones de seguidores en Instagram y 1.3 millones de suscriptores en YouTube). Sin duda es un punto de partida para que muchos aficionados al fútbol y al deporte en general tengan mayor interés y comprensión sobre la importancia de invertir.

Invertir trasciende la mera acción de guardar dinero; es una táctica indispensable para la estabilidad financiera futura. Al tomar esta vía, combatimos la inflación y propulsamos el crecimiento de nuestro capital, elementos fundamentales para lograr objetivos financieros personales importantes. Ya sea que se trate de adquirir una vivienda, planificar viajes soñados, o asegurar un retiro sin apuros económicos, la inversión es el puente hacia estas metas, permitiéndonos construir un futuro donde nuestras aspiraciones y necesidades están cubiertas.

La inversión también nos capacita para manejar mejor las incertidumbres financieras del futuro. Al diversificar nuestras inversiones, no solo buscamos aumentar nuestro patrimonio, sino también protegernos contra los altibajos económicos. Esta estrategia financiera nos prepara para enfrentar imprevistos sin comprometer nuestros objetivos a largo plazo, asegurando que tengamos los medios para apoyar nuestras ambiciones y necesidades en el futuro.

El desarrollo de una cultura bursátil robusta en México puede transformar nuestra economía. Al fomentar la inversión, impulsamos la innovación, el crecimiento empresarial y la creación de empleos, fundamentales para la estabilidad económica.

Aumentar la participación en inversiones en México es un reto considerable, dado que la proporción de la población que invierte sigue siendo baja en comparación con otros países. La última “Encuesta Nacional de Inclusión Financiera” del 2021 arrojó como dato que cerca del 7 por cierto de la población económicamente activa tiene una cuenta de inversión. El año pasado, Yotepresto.com realizó el estudio “Hábitos de inversión en México” donde uno de los resultados obtenidos fue que el 50 por ciento de las personas que nunca han invertido cree que no tiene dinero suficiente para comenzar, y el 20 por ciento dijo que no cuenta con información necesaria para hacerlo.

Este fenómeno puede atribuirse a varios factores, incluyendo un limitado conocimiento financiero general, percepciones de alto riesgo asociadas con la inversión en el mercado de valores, y una preferencia cultural por formas de ahorro más tradicionales y tangibles, e incluso informales. Estas barreras destacan la importancia de mejorar la educación financiera y desarrollar productos de inversión accesibles y comprensibles para el público general.

He aquí la importancia del evento con el Club América, actuando como un potente motivante para que numerosos aficionados exploren el ámbito de las inversiones. Este acontecimiento no solo destaca por su novedad, sino que también se presenta como una oportunidad educativa singular, acercando el mundo financiero a la gran base de seguidores del equipo y, por extensión, al público general

Sería irresponsable de mi parte promover la idea de invertir en equipos deportivos sin una consideración cuidadosa. Invertir en acciones de cualquier empresa, incluidos los clubes deportivos, requiere análisis y comprensión de varias variables financieras para determinar si constituye una buena inversión. Es fundamental evaluar el rendimiento financiero del club, su potencial de crecimiento, y entender los riesgos asociados, para tomar decisiones informadas. Lo dejo también en claro.

Al considerar el impacto que el Club América tiene al adentrarse en la Bolsa Mexicana de Valores, es evidente que va más allá de los números; se trata de cómo el deporte puede ser una puerta hacia la educación financiera y la participación económica. Este movimiento invita a los aficionados y al público en general a reflexionar sobre el papel de las inversiones en sus vidas y el potencial de los mercados financieros. Ahora, con esta nueva posibilidad, me pregunto, ¿invertirías en el América?