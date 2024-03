Provoca cambio climático falta de agua en NL

Uno de los factores por los cuales está escaseando el agua en Nuevo León (NL) es el cambio climático, explicó Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal.

“En NL la temperatura ya aumentó 1.7 grados en promedio, eso donde más afecta es en la disponibilidad de agua, es uno de los retos que tenemos”, detalló Martínez.

Sigue aumentando el dióxido de carbono, el metano, el cambio climático cada vez afecta más a la población humana”.

En el marco del 7 Foro Energético organizado por el Clúster Energético de NL, aseguró que el uso de la energía está vinculado con la disponibilidad del agua.

Lamentó que las ondas de calor que se registraron en 2023 en NL impactaron más a las personas que no tienen acceso a la energía.

“Ahora que tuvimos las ondas de calor en el área metropolitana de Monterrey, porque también tenemos en México un problema que no hay acceso a la energía de muchas personas, hay pobreza energética”.

Esas ondas de calor son cada vez más frecuentes, se presentan en Europa, en todo el mundo, donde hubo más afectaciones, personas que desgraciadamente fallecieron, fue en esos hogares, porque no tenían el dinero para pagar la electricidad que redujera la temperatura o el dinero para pagar un aire acondicionado, que son los aparatos electrodomésticos que más consumen energía”.

Subrayó que la generación de energía debe de ser confiable, accesible y sustentable.

“La energía debe de ser confiable, porque si no no hay inversión. No vas a traer una planta si no hay suficiente electricidad para mantenerla y crecer”, resaltó.

Tiene que ser accesible para que no genere pobreza, que no incremente la brecha entre ricos y pobres. Debe de tener efectos no tan adversos al medio ambiente”.

Concluyó que si bien la prioridad es tener abasto de energía, el proceso de generación debe de ser lo más amigable posible con el medio ambiente.