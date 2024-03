Iniciará CFE trabajos para instalar red eléctrica inteligente

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará la construcción de la red eléctrica inteligente consistente en fibra óptica en líneas de transmisión (LT) que abarcan tramos en Nuevo León (NL), Coahuila y Tamaulipas.

De acuerdo con información de los concursos de la CFE, los trabajos a contratar son los de las obras civil y electromecánica.

Se hará un tendido de 118 kilómetros (km) de fibra óptica en las líneas LT Nadadores-Cuatro Ciénegas y Cerralvo–Pesquería, localizadas en los estados de Nuevo León y Coahuila.

Se estima que los trabajos para dicha obra den inicio el 25 de abril y finalicen el 22 de agosto de 2024.

Asimismo, la CFE realizará el tendido de fibra óptica en las LT Guémez–Lajas de 4.5 km y en la LT Villa de García–A3G20-Aeropuerto, de 5 km, que se localizan en NL y Tamaulipas.

El periodo para ejecutar los trabajos correspondientes es del 26 de abril al 24 de junio de 2024.

Expertos del sector también destacaron que otro proyecto que incluye tramos de la infraestructura de la CFE ubicada en los tres estados, es decir, Coahuila, NL y Tamaulipas, es el que consistirá en la sustitución de 88 km de cable de guarda convencional por cable de guarda con fibras ópticas en la LT Carbón II-A3H30-Arroyo del Coyote.

El calendario de los trabajos para esta obra es comenzar el 3 de mayo para terminar el 30 de agosto del año en curso.

De acuerdo con un estudio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de septiembre de 2014, señalaba que implementación de la Red Eléctrica Inteligente en México traería beneficios tanto económicos, sociales y ambientales, ya que permitirá la interconexión de grandes cantidades de energía renovable como la eólica y la solar, mejoraría el funcionamiento del sistema eléctrico y abriría opciones al consumidor.

Jorge Roberto Mercado Baidón, socio consultor y director comercial en Epscon, señaló hace unas semana a El Financiero que si bien es cierto que hasta el momento NL no presenta un problema de desabasto de energía eléctrica, es un hecho que al igual que se requiere en el país, la entidad necesita una mayor inversión en la transmisión y distribución de energía.

“NL está bien en generación de energía, pero lo que sí hace falta son inversiones en transmisión y distribución de energía, y esto podría no parar los beneficios del nearshoring, pero si frenarlos o detenerlos un poco.

“Entonces por generación NL pareciera que está bien, a lo mejor en todo México no, pero en esta entidad sí, no digo que no se requiere más inversión, sí se requiere, sobre todo por el tema del nearshoring y además de la generación, algo importante es el tema de inversión en transmisión y distribución”.

Mercado Baidón destacó que otro problema es que aunque se hagan las inversiones, el tiempo de entrega de los equipos y la implementación va a tardar y esto pudiera frenar un poco el boom del nearshoring, no digo que no se vengan las empresas, pero puede frenarlas un poco

Señaló que cuando alguna empresa requiere un incremento de demanda o conectar un nuevo centro de carga, CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) les piden una inversión de obras de refuerzo que se van al cielo, por unos 200 a 300 millones de pesos (mdp), “y esto es por el tema de la falta de inversión y esto está siendo un problema muy fuerte en NL”, explicó Mercado Baidón.