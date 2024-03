Thomas Michael Hogg: Monterrey y NL conectando con Austin y Texas

Estamos en medio del festival SXSW en Austin. Se generan muchas novedades y nuevas conversaciones que abren espacios para crear “ojalá pronto” un mejor mañana.

Amy Webb del Future Today Institute, presentó las tendencias que vinieron para quedarse a largo plazo, como las tecnologías de propósito general. En específico, hay que ser conscientes que ahora están fusionándose tres al mismo tiempo: la inteligencia artificial, la biotecnología, y los “ecosistemas de las cosas” de forma conectada, que formarán un nuevo “technology supercycle”.

La futurista habló de los futuros beneficios, pero al mismo tiempo del alto grado de sentido de responsabilidad que ocupan las nuevas tecnologías. En otras palabras, tomar decisiones éticas.

El rol del “Chief Ethics Officer” es una parte crucial y compleja en un ambiente de consumismo y un nuevo orden mundial económico. En este sentido, el futuro ocupará liderazgos íntegros y pragmáticos.

Amy Webb enfatizó en la importancia del involucramiento: “We all want a better future. You didn’t show up for me. You showed up for you and for each other.” Dejo claro que el futuro es digital y habla de la dependencia que tenemos de la toma de decisión en las nueve empresas digitales principales (”The Big 9″) que influyen en los sistemas de inteligencia artificial. Google, Amazon, Apple, IBM, Facebook, Microsoft, Alibaba, Tencent y Baidu traen grandes beneficios tecnológicos, pero también crean una serie de sistemas inteligentes que no necesariamente siempre comparten motivaciones y esperanzas que tenemos como seres humanos. Les recomiendo buscar y ver su plática SXSW 2024 en YouTube.

Además, Megan Markle, la duquesa de Sussex en compañía de su esposo Prince Harry, enfatizó en un panel la importancia de mujeres en las comunidades como SXSW y que quieren sentirse escuchadas. Selena Gomez sobre salud mental, Nick Jonas sobre diabetes, y Dwayne Wade, tres veces campeón de la NBA ahora enfrentando retos de emprendedor e inversionista.

Algo que me llamó personalmente mucho la atención, de forma positiva, eran los eventos relacionados con el foro “SXSW Entertainment, Film & TV”, resaltando la fe en la industria del entretenimiento y ofreciendo más espacios para la espiritualidad y el orgullo tejano.

Los y las tomadores de decisión de Nuevo León y Monterrey han tenido nuevamente una fuerte presencia en el festival SXSW. El Gobernador Samuel García, entrevistado por el presidente de la ‘Texas Association of Business’ Glenn Hamer, enfatizó en el auge del estado nuevoleonés en la sesión de “The Nuevo León effect: Mexico’s Rise as the Main U.S. Trade Partner”.

Los estrategas del Gobierno Estatal Iván Rivas, Emmanuel Loo y Maricarmen Martínez estuvieron presentes para promover y desarrollar el nuevo Nuevo León. Juan Carlos Zuazua, el Director General de Viva Aerobus, estuvo anunciando la liberación del vuelo de Monterrey a Austin y viceversa, a partir de finales de marzo. Gran logro, ya que estas rutas impulsarán el desarrollo económico y turístico, para conectar los dos ecosistemas de tecnología aún mucho mejor.

La firma de un MoU entre Nuevo León y la “Texas Association of Business” ha sido un hito importante de esta delegación. Rogelio De los Santos, el presidente de incMTY y consejero en el ‘Tec’ y ‘UT’, tuvo sesiones y participaciones importantes con la Universidad de Texas, la Cámara de Comercio de Austin, y en los foros de ‘venture capital’ de Capital Factory de Gordon Daugherty, F50 de David Cao y DragonVentures de Rebecca Fannin.

En este sentido incMTY, con su plataforma y el festival, servirá también como puente hacia Texas, recibiendo delegaciones tejanas y co-crear espacios y proyectos de colaboración. En esa misma línea, Zaira Sáenz del Gobierno de Monterrey, así como Lala Elizondo de Tule Capital, participaron en el foro en la Casa “TechMex Austin”, fomentando la colaboración con Austin y su comunidad mexicana de la capital tejana.

En total, vinieron más de 200 emprendedores y empresario/as con la delegación regia, liderada por la Secretaría de Economía del Estado con PEAK NL, la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey, incMTY del Tec de Monterrey, la UANL, el CSoft MTY y el Monterrey Digital Hub, promoviendo iniciativas, proyectos y el ecosistema de startups y scaleups “TECH”.

El común denominador en las pláticas fue la gran oportunidad que tiene la región “Texas - México”, en especial la integración de Monterrey con el estado de la Estrella Solitaria. Literalmente, todas las nuevas conexiones y personas aprendiendo más de “Regiolandia” tienen un interés de conocer y conectar con la ciudad de las montañas. Un inversionista con sede en Austin, de origen de la India, me comentó: “La semana entrante me voy durante “spring break” con la familia haciendo vacaciones en Monterrey para conocer la ciudad y buscar hacer vínculos de negocio”.

Lo he mencionado en muchos foros que “nuestra” región “TX-MTY” puede y debe convertirse en la más competitiva del mundo integrando talento, cadenas de valor, movilidad y sustentabilidad.

Con el apoyo de México, Texas pudiera ser pronto la economía más grande en Estados Unidos, superando a California.

Así también buscamos lograr finalmente subir el PIB per cápita y detonar proyectos de valor agregado con liderazgo mexicano. Nuevos proyectos de innovación, infraestructura e inversión serán los tres “i” que catapultarán la conexión Monterrey, Austin, Dallas y Houston con sus alrededores.

Con la oportunidad viene la responsabilidad. Sustentabilidad, sostenibilidad y seguridad son los tres 3 “s” que deben acompañar este desarrollo económico y social en la zona. Se vienen buenos tiempos, entonces manos y mentes a la obra Amigos/as Regios/as.