Thomas Michael Hogg: SXSW South by Southwest 2024

Con más de 300,000 personas, visitando Austin la semana entrante, empezará el SXSW, el evento más importante del año para la capital de Texas. El festival se llevará a cabo del viernes 8 de marzo al domingo 17 de marzo.

Un encuentro de celebridades, conciertos en vivo y exhibiciones tecnológicas. SXSW no es en realidad un festival, son varios. El evento incluye cientos de sesiones de conferencias además de docenas de exhibiciones interactivas y festivales de comedia, cine y música. SXSW siempre muestra una amplia gama de industrias, como la tecnología, los medios y el entretenimiento como protagonistas.

Los temas clave para el contenido empresarial 2024 incluyen la ciberseguridad, Web3 y el futuro de las grandes tecnologías como Inteligencia Artificial con el surgimiento de Austin como un actor global importante en este espacio. Entre los/las “keynote speakers” se encuentran la leyenda del baloncesto Sue Bird, la investigadora de inteligencia artificial Dra. Joy Buolamwini y Jay Shetty.

Una de las conferencias más destacadas es el anuncio de las 10 tecnologías innovadoras de 2024 donde cada año, los editores de MIT Technology Review elaboran una lista de las principales tecnologías innovadoras que cambiarán el mundo. Elizabeth Bramson-Boudreau, directora ejecutiva de MIT Technolgy Review, explicará cada una de las tecnologías y cómo afectará la forma en que vivimos y trabajamos.

Otro “highlight” será la intervención de Mark Cuban, empresario e inversionista icónico, y Andrew McCollum, cofundador de Facebook y actual director ejecutivo de Philo, para compartir sus valiosos conocimientos sobre “Scaling Up”.

De las experiencias más llamativas de SXSW son las diferentes casas y expos donde se desplegará también la Casa México para mostrar el estatus de México como líder global en tecnología, emprendimiento e innovación, así como un país moderno con una cultura y tradiciones vastas y diversas.

Con docenas de estrenos mundiales repletos de estrellas como Ryan Gosling y Emily Blunt, hay más que suficiente que ver en el Festival de Cine y Televisión SXSW de este año.

El Festival de Música SXSW 2024 presenta también un elenco estelar de artistas destacados como la fusión de cumbia tradicional y pop moderno de Estevie o la combinación de canciones ardientes y estilizadas con tonos frágiles y abstractos de Tramhaus.

El evento “South by Southwest” del 2023 ha tenido un impacto económico local a la par de los años anteriores a la pandemia de Covid-19, recibiendo 345 mil personas y generando 380 millones de dólares en actividad económica, un aumento de 100 millones de dólares con respecto a la edición de 2022 y casi 25 millones de dólares más que el impacto registrado en 2019. Los patrocinadores principales de este año son Volkswagen, Porsche, Delta, US Army, C4 Energy, itaú Bank y The Austin Chronicle.

Con el objetivo de conectar aún más y mejor la economía tejana con Nuevo León, una delegación regia, liderada por la Secretaría de Economía del Estado con PEAK NL, la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey, incMTY del Tec de Monterrey, la UANL, el CSoft MTY y el Digital Hub Monterrey, va a hacerse presente, invitando también “startups” y “scaleups” del ecosistema local para conquistar el mundo.