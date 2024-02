Abren crédito a Pymes para que ‘cacen’ oportunidades

“Exporto, y ahora que el peso está fuerte mis ingresos bajaron, pero no quiero el crédito por eso, sino porque en este momento sí me animo a renovar mi maquinaria a un dólar de 17.50…y ahorita tengo la oferta de mi proveedor de maquinaria para que me renueve”, comentó un empresario manufacturero del norte a Armando Herrera a finales de 2023.

Y para ese tipo de casos y otros, es importante contar con un crédito ágil que en ese momento le permita al empresario pequeño y mediano tomar una oportunidad de esa magnitud que le va a redituar a lo largo del tiempo, dijo el gerente general de Productos Financieros de Konfío.

Herrera explicó que a diferencia de un proceso tradicional en donde se arma un expediente voluminoso que se entrega en una sucursal para luego esperar la respuesta semanas después, Konfío empieza al revés, primero le dice a la Pyme, en minutos, si es sujeto de crédito o no y el empresario dirá si las condiciones crediticias se adecúan a sus necesidades, para posteriormente subir a la web los documentos que acrediten su personalidad jurídica y verificar que todo esté en regla y ya con ello suscribir el financiamiento.

“Diseñamos un proceso para la evaluación del crédito en donde nos ponemos en los zapatos del empresario y empresaria, entendiendo que desatender su negocio así sea un momento para solicitar su crédito, es una inversión de tiempo que cuesta”, enfatizó el gerente general.

Francisco Padilla, fundador y director de Tecnología de Konfío, dijo que buscan apoyar a las Pymes de Monterrey ya que la ciudad tiene muchos vientos de popa interesantes como el nearshoring y el boyante sector manufacturero industrial.

Indicó que se enfocan a la Población Económicamente Activa (PEA) formal que emite facturas por al menos un millón de pesos al año, siendo el crédito promedio de 300 mil pesos para persona física con actividad empresarial y de 800 mil pesos para una persona moral.

“El 90 por ciento de las solicitudes tienen en sus cuentas el financiamiento en menos de 48 horas”, afirmó Padilla.

El directivo destacó que en 10 años de operación y tan sólo con el producto de crédito de capital de trabajo, Konfío ha dispersado más de 22 mil millones de pesos (mdp) y ha atendido a 80 mil empresas en todo el país, mientras que en Nuevo León han sido poco más de mil 500 mdp.

El producto de Konfío para las Pymes es una tarjeta de crédito corporativa con la cual se puede obtener un crédito de hasta 5 millones de pesos sin garantía, evita desembolsos de la caja o de la cuenta de cheques para las operaciones del día a día, se puede diferir cargos y compras de mil o más pesos y transferir vía SPEI el pago a proveedores, de acuerdo con los directivos.

Además, las empresas logran beneficios como la deducción de impuestos, ya que no permite dejar dinero sobre la mesa cuando se trata de cargos pequeños de cola larga que se acumulan.

“Hemos visto, estadísticamente, que a veces hasta un 40 a 50 por ciento de la deducción están en esos cargos”, afirmó Herrera.

Dijo que para la cobranza lanzaron el producto terminales punto de venta, con el cual los clientes puedan recibir pagos con tarjeta.

“Que ocho de cada 10 sea el primer crédito permite también, no solamente solventar una oportunidad o necesidad inmediata de la empresa, sino ser un peldaño para que la empresa haga historial crediticio”, destacó el gerente.

Y de este modo, agregó, la Pyme puede acceder a otras ofertas de servicios financieros complementarios a los de Konfío.