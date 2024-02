Refinería de Cadereyta encabeza contaminación

La Refinería de Cadereyta es responsable del 94 por ciento de dióxido de carbono y el 46 por ciento de todas las emisiones industriales del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), refirió Rosanety Barrios, asesora en materia energética de la pre candidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez.

“Y se rumora que los equipos para recuperación de azufre están fuera de operación por falta de mantenimiento”, reveló la especialista.

Barrios comentó que en base a datos públicos la refinería de Cadereyta está teniendo una actividad altamente significativa con la producción de azufre.

“Es evidente que Cadereyta está teniendo una dificultad muy seria con el azufre y esto es resultado de una falta de mantenimiento a sus instalaciones, si cualquier refinería se queda sin su equipo para la recuperación de azufre, simple y sencillamente se detiene su operación porque el azufre no debe llegar a las calderas y existen normas para establecer los niveles máximo permitidos”, explicó

Barrios criticó que Pemex no se haya unido al Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) que existe aquí en Nuevo León.

“Como no está dentro de este esquema, la refinería no tiene metas y no tiene obligaciones, y nadie ninguna de las autoridades federales, que tendría que estar cuidando de esto, pues está actuando al respecto”, explicó.