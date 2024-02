Invertirán 10 empresas 7 mil 766 mdp para bajar emisiones

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Ambiente, informó el viernes pasado que 10 empresas que han entrado en una fase de inversiones por un total de 7 mil 766 millones de pesos (mdp) para la adquisición de más equipos anticontaminantes en sus procesos y así reducir sus emisiones a la atmósfera.

En la lista desglosada destacan por los montos de inversión: Ternium con 2 mil 495 millones de pesos (mdp); Vitro con 918 mdp, OI México unos 880 mdp; Industrias de Álcali mil 762 mdp; Cemex invierte 653.1 mdp; Nemak México 300 mdp; Crisa Libbey México con 271 mdp; Zinc Nacional con 221.57 mdp, Sigma Alimentos con 142 mdp y Proteínas Naturales con 123. 44 mdp.

Alfonso Martínez Muñoz, titular de la dependencia y Armandina Valdez Cavazos, directora de la Agencia de la Calidad del Aire, destacaron también las acciones emprendidas por Medio Ambiente tendientes a bajar la contaminación en el área metropolitana de Monterrey.

“Esta es una medida sin precedentes en el Estado, y es resultado de la implementación del Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA), al que se han adherido 90 empresas de giros diversos.

“Hablando del PIGECA estamos haciendo cosas extraordinarias que no se habían realizado anteriormente, una de ellas es que se está comprometiendo el sector privado de Nuevo León (NL) en inversiones. Ellos están cumpliendo las normas federales, pero aun así, van a invertir en mejorar la calidad del aire para cumplir las metas de este esquema”, indicó Martínez Muñoz.

“Hay 10 empresas que ya han pasado la fase de inversiones específicas para los próximos 10 años, algunas locales, algunas extranjeras que están comprometiendo inversiones muy importantes y que reconocemos por ese esfuerzo.

“Cada una de ellas tiene distintas áreas de oportunidad que revisaron junto con nosotros con la ingeniera Armandina y con un servidor, y lo que sí puedo asegurar es que todo eso va a sumar en la reducción de la contaminación y también, que si no hubiésemos hecho la gestión, si el Gobernador y la Secretaría de Medio Ambiente no habría hecho la gestión, no estarían ahí. Gracias al compromiso de todos se va a notar en seguir mejorando la calidad del aire”, apuntó el funcionario.

El Gobierno estatal indicó que con este plan espera que se sumen las 80 empresas faltantes a este proyecto que no se había concretado en la historia de Nuevo León.

“Quisiéramos ver a la Refinería ahí, que se esté sumando, no en el mantenimiento de los equipos para funcionar, sino el mantenimiento y el cambio de las desulfuradoras de las plantas de cola, de la mejora en el proceso para reducir la contaminación atmosférica. Ojalá que la siguiente tabla que presentemos esté también la Refinería de Cadereyta”.

Aclaró que todas las inversiones son privadas, las cuales son para reducir las emisiones, no para incrementar la producción; hay inversiones en cambios de procesos para retener las emisiones, también para cambiar los combustibles que están utilizando e inversiones en las estructuras de las propias empresas para evitar que se levante polvo.