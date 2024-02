Hugo René Ortiz: ¿Sabes cómo te vigilará el Big Brother fiscal en 2024?

Iniciamos el año y el socio que todos tenemos ha informado cuál es su “Plan maestro 2024″. En lo que refiere a la fiscalización el SAT ha dado a conocer los rubros, conceptos y sectores en los que enfocará sus esfuerzos. Esto es muy importante, ya que el SAT pocas veces habla, pero cuando lo hace es de forma espesa.

Tradicionalmente lo que sucede es similar al juego “¿Adivina quién?”. El fisco actúa de cierta manera o realiza modificaciones en disposiciones, formatos o trámites y, a partir de eso, se busca adivinar a qué o quiénes tiene en la mira.

En esta ocasión mencionaré lo que la autoridad plasmó en el documento referido para posteriormente analizarlo y aterrizarlo.

Se implementará un modelo de analítica de grafos y machine learning (aprendizaje automático). La analítica de grafos permite representar visualmente las relaciones entre diferentes componentes y elementos. A través de esta herramienta, se crea un diagrama que muestra la relación ente los contribuyentes, partiendo de elementos como las facturas que emiten. Así, identifican los clientes y proveedores de un contribuyente, al igual se puede identificar los productos que compra o vende. También podría visualizar todas las empresas que comparten socios o representantes legales.

Los sectores en los que se enfocarán serán: automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros, comercio mayorista y minorista, construcción, electrónicos, entretenimiento y espectáculos, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería, logística y transporte, metalúrgico, mensajería, plataformas tecnológicas, publicidad, seguros y servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios privados de educación y servicios privados de salud.

Dentro de los conceptos y conductas objeto de fiscalización están el uso de planes privados de pensiones, asimilados a salarios, subcontratación y Régimen Simplificado de Confianza utilizados para evadir el correcto pago de nómina. En otras palabras, evitar que se paguen salarios bautizándolos con otro nombre.

La aplicación indebida de saldos a favor, IVA de operaciones a tasa 0%, IVA no objeto, también son parte de los conceptos que el fisco revisará en 2024. La aplicación indebida de saldos a favor forma parte de los tiros de precisión que iniciaron en 2019. En el caso particular de IVA, el contribuyente declaraba un saldo a favor, el cual podía solicitar en devolución, acreditar o incluso compensar (cuando estuvo vigente la compensación universal). El SAT, al hacer uso de la información que tiene en su poder, detectó casos donde los contribuyentes tenían un saldo a favor de $10,000.00 y al sumar los montos compensados, acreditados y devueltos el monto ascendía a una cantidad mayor a los $10,000.00 lo cual no era posible.

Las personas físicas que formen parte de una persona moral, también estarán en la mira cuando la persona moral realice algo de lo siguiente: restructuras, financiamiento, capitalización de pasivos y distribución de utilidades. Quizás estos conceptos se escuchen complejos y propios de grandes corporativos; sin embargo, puede haber casos que le apliquen a su empresa y no se ha percatado. Por ejemplo, si le realizó un préstamo de dinero a su empresa y posteriormente decide convertir ese préstamo en capital, es decir se emitir acciones a su favor, entonces esa operación debe ser analizada por un contador público, para que valide la operación de acuerdo con la normatividad del SAT.

Al importar bienes y asignarles un valor inferior a su costo o una fracción arancelaria incorrecta, también será objeto de fiscalización. Este tipo de operaciones ocasiona que el monto de aranceles y de impuestos que se pagan al momento de realizar una importación no sean los correctos.

Estimado lector, no pierda de vista, que todas estos conceptos, conductas y acciones han sido goles o tiros a la portería de la autoridad que han estado a punto de entrar al arco. La autoridad ya los detectó y dentro de su estrategia de defensa está el contra ataque. Tampoco se asuste, si usted los aplica no es sinónimo de delito o evasión fiscal. Pero si es importante que tenga los elementos necesarios para demostrar que detrás de su actuar hay una razón de negocios y no un beneficio fiscal. Tenga cuidado no vaya a ser que lo sorprendan y le canten esa canción que dice: “este compa ya está muerto, nomás no le han avisado”

Contacto: huorsa@ortizgarza.com.mx

