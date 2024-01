Fernando Vanegas: Plan Maestro 2024 SAT

En días pasados el SAT dio a conocer el Plan Maestro 2024, mediante el cual nos da a conocer una recaudación histórica en 2023 con un aumento del 12.3% en comparación con el año 2022, considerando que la tendencia en los últimos 4 años había sido de un aumento no mayor del 1% anual en promedio; este resultado hace que nos preguntemos ¿Por qué aumentó la recaudación si no hay nuevos impuestos o aumento en los mismos?

El estado debe hacer frente a las necesidades de la sociedad, las cuales son ilimitadas, pero el ingreso para cubrirlas es limitado, siendo las contribuciones el rubro más representativo en el presupuesto de Ingresos, lo que nos habla de la importancia de su recaudación para lograr sus objetivos respecto a las finanzas públicas.

Sin importar nuestro estatus o el sector social en el que nos encontremos, es un hecho que nos hemos dado cuenta del aumento del precio de los productos y servicios que consumimos, y que cada vez se hace más complejo administrar nuestros recursos financieros. Pasa lo mismo con el estado, no está ajeno a lo anterior, por lo que debe buscar la forma de hacerse de mayores recursos utilizando opciones que permitan no aumentar los impuestos o no crear nuevos.

Estadísticamente lo que se hizo en 2023 surtió efectos pues como ya se comentó el aumento en la recaudación fue histórico; por esa razón en el Plan Maestro 2024 presentado por el SAT nos da a conocer que sus objetivos no son solo mantener el nivel de recaudación sino aumentarla significativamente; continuará con la optimización de los procesos de fiscalización, recaudación y atención al contribuyente, destacando la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para mejorar los procesos mencionados.

El uso de la inteligencia artificial se basará en la implementación de modelos de analítica de grafos (conexión de bases de datos de diferentes entidades o autoridades fiscales) y aprendizaje automático, clasificando a los contribuyentes según su grado de riesgo, e identificando la elusión y evasión fiscal. No obstante, lo anterior, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) seguirán siendo la gran apuesta por parte de la autoridad, pues con ellos se detectan inconsistencias en los contribuyentes.

El Plan Maestro 2024 nos muestra que se continuará por el camino de fortalecer acciones persuasivas para promover el pago de créditos fiscales y cumplimiento de obligaciones mediante la vigilancia profunda, sin olvidar que cada vez se hace más recurrente y ha sido una herramienta utilizada por el SAT la restricción o cancelación del Certificado de Sello Digital (CSD) como medida de presión, con lo cual agiliza tiempos y procesos comparados con una visita domiciliaria, aunado a la presión sobre el contribuyente que necesita emitir sus CFDIs o facturas electrónicas.

Para la presentación de las declaraciones mensuales y anuales se continuará con el uso de formularios prellenados con la información contenida en los CFDIs. También continuará la coordinación del SAT con las entidades federativas para incrementar las auditorías, operativos, fiscalización y cobro de adeudos fiscales.

Si bien es cierto, podemos no estar de acuerdo con los métodos utilizados por la autoridad fiscal para aumentar la recaudación, pero estaremos de acuerdo y es cierto que se necesita de más recursos para poder hacer frente al gasto público.

También es importante conocer y analizar las diferentes y amplias actividades financieras del Estado, enfocadas a la atención de las necesidades sociales, del crecimiento económico, de la seguridad, de la construcción de obras, educación e impartición de servicios estatales, ya sean públicos o administrativos, y que para lograrlo debe contar con ingresos suficientes y allegarse de los recursos para hacer frente a todas las necesidades y así cumplir sus múltiples tareas públicas, actividad que cada vez es más compleja ante el crecimiento demográfico y el efecto de otros factores.

El autor es Titular de la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente del ICPNL.

Contacto: vanegas.ruiz@hotmail.com