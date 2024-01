Ven fragilidad para crear base sólida en nearshoring

El nearshoring podría estar desarrollándose en una base no sólida, ya que tiene huecos que deben ser cubiertos para que sea un músculo que impulse la economía mexicana, y así logre surtir un verdadero efecto positivo en el país, señalaron especialistas.

Everardo Elizondo Almaguer, exsubgobernador del Banco de México, consideró que el aumento de la inversión privada aparentemente relacionada con dicho fenómeno, si bien es bienvenido, todavía no tiene el carácter de permanencia que se necesita para que la economía tenga un desempeño alto y sostenible significativamente distinto que el histórico, y que además, se refleje en un bienestar de la ciudadanía.

En su participación en el evento Panorama Económico y Político de México 2024, de la EGADE Business School, Elizondo dijo que de acuerdo a un reporte de la Cepal sobre la distribución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina (AL), Brasil es el principal receptor, en tanto México ocupa el segundo lugar y luego Chile, no muy lejos, está en tercer sitio.

Además, desde 2014 la evolución de la IED en AL muestra que Brasil está arriba de México año tras año y Chile está cada vez más cerca de México, añadió Elizondo.

El ex funcionario del Banco de México, dijo tener sus dudas sobre el aumento de las reinversiones sea atribuible al efecto del nearshoring.

“Las nuevas inversiones son muy pequeñas en comparación al nivel de la reinversión”, enfatizó.

Agregó que según desarrolladores inmobiliarios y de parques industriales la pura expectativa de que vengan empresas nuevas a México se ha traducido en aumento de la inversión privada.

En otro punto sobre el nearshoring, Clelia Hernández, directora general de la Iniciativa Nuevo León 4.0, dijo que al momento de buscar el encadenamiento productivo se han topado con la situación de que las empresas pequeñas no pueden ser proveedores de las que llegan porque no están listas administrativamente, ya que no están al día en el SAT o carecen de documentos legales.

Advirtió que una gran empresa o mediana no puede tener un proveedor que no cumpla su proceso porque ellas tienen compromisos que cumplir como es la certificación de proveedores.

Hernández señaló que las pequeñas empresas tienen el deseo y el conocimiento, pero que lamentablemente fallan en aspectos administrativos, por lo que no pueden aprovechar lo que demandan las empresas que llegan por efecto del nearshoring.

Por su parte, Rene Cabral, profesor investigador del departamento de EGADE Business School, indicó que la reducción en los flujos de la IED nueva puede ser por el rezago en el tiempo que se da desde que se anuncia la inversión y hasta que ésta quede registrada en la Secretaría de Economía, por lo que las inversiones que se han publicado se verán reflejadas seguramente en este 2024.

Y otra causa, añadió, pueden ser el entorno de muy fuerte incertidumbre electoral en México y Estados Unidos, lo que hace que las empresas frenan sus proyectos.

Elizondo dijo que si bien el crecimiento del PIB en el mediano y largo plazo depende de la inversión, pero una de las grandes debilidades de la economía mexicana es la fragilidad del estado de derecho, lo cual hará que haya menos proyectos en el país.

“El estado de derecho mexicano es cualquier cosa, menos sólido”, enfatizó.