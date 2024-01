Miguel Moreno Tripp: Citas Citables y riesgo país

Hay discursos que llegan a redefinir la historia, por ejemplo, JFK: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”; MLK: “I have a dream…”. Por la absurda veda, más vale no citar el de la candidata. Sin duda, otro de ellos fue el del Presidente Milei en Davos, a pesar de lo controvertido que pueda él pudiera ser. Aquí van algunas citas:

“… el capitalismo de libre empresa, como sistema económico, es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta …

… el capitalista es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe …

… So pretexto de un supuesto fallo de mercado se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios, que impiden el cálculo económico, y en consecuencia el ahorro, la inversión y el crecimiento …

… La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico …

… Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza …

… Que nadie les diga que su ambición es inmoral …

… No cedan al avance del estado. El estado no es la solución. El estado es el problema mismo …”

Parafraseando a Ronald Reagan: “Government is not the solution to our problem, government is the problem”.

Contrasta justamente cuando aquí se proponen eliminar los organismos que sirven de contrapesos. Parafraseando a Luis XIV: “L’État, c’est moi”.

Se puede valuar el efecto de todo lo anterior -tiene precio-. La tasa de interés está compuesta por la compensación de la inflación, un premio justo, así como también compensar el riesgo. Para deuda gubernamental es riesgo país.

Hay varias maneras de medirlo. La “tradicional” era el EMBI+ Emerging Market Bond Index, creado por JPMorgan. En esencia, es la diferencia de rendimientos entre una cartera de bonos soberanos de un país, México en este caso, menos otra cartera de referencia que serían bonos emitidos por Los Estados Unidos: Capitalismo por antonomasia … con la tasa más baja.

Después se popularizó la medición mediante los CDS: Credit Default Swaps, que es el costo de asegurar contra posibles defaults. La más reciente es el EMBIG, para México: “El JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Core (EMBIG CORE) replica los instrumentos de deuda bursátil de países emergentes a tasa fija y tasa flotante tanto soberana como cuasi-soberana.”

Sea como sea que lo midamos, nos cuesta a todos. Los niveles de la TIIE (hay que acostumbrarse a la de fondeo) están influenciados -consecuencia- por la tasa objetivo de Banxico: pagará más quien tenga crédito. Si pensamos en CETES, -financiamiento del gobierno federal- se paga de nuestros impuestos, mismos que no se nos regresan en beneficios. Usando la tasa de política monetaria como proxy, la tasa objetivo de Banxico está en 11.25% y la de Fed Funds en 5.25-5.50%, poco más del doble. ¡Ouch!

Ps. ¿Qué es lo que la continuidad ofrece? Una retahíla de no lo sé. La gran lección del sexenio: no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Su maestría en Marchas, vandalismo y ocurrencias no sirvió a la hora de dejar de ser oposición.