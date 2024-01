Brillan universitarios en Netflix con “Cindy la Regia”

El talento universitario ahora brilla en la pantalla de Netflix con una historia muy regia.

Ricardo Cucamonga creó a Cindy buscando hablar de temas como el clasismo y el feminismo a manera de sátira.

Y es que tres integrantes de la Facultad de Artes Escénicas forman parte del elenco de la nueva serie de Cindy la Regia, obra de Ricardo Velderrain, también conocido como Ricardo Cucamonga.

Ellos son Janneth Villarreal, actriz, docente y subdirectora del área de posgrado, Alexandro Villaseñor y Gustavo Cruz, ambos recién egresados de la facultad.

Janneth interpreta a “Caro”, la mamá de Cindy, mientras que Alexandro es “Paquito” y Gustavo se convierte en “Juancho”, en la serie que se estrenó este 20 de diciembre a nivel mundial.

“Ha sido súper gratificante participar en esta producción de Netflix. En algún punto todos los que hemos estudiado actuación quisiéramos que nuestro trabajo fuera conocido y pues ser parte de esta plataforma es una palomita, una medallita que en algún momento todos quisiéramos tocar y por esto estoy muy feliz, muy orgulloso y emocionado porque este proyecto ya salga”, dijo Alexandro Villaseñor, Egresado de la Licenciatura en Arte Teatral.

Por su parte, Cruz expresó que “‘Juancho’ ha sido uno de los papeles que más he disfrutado hacer y que más me han dejado, con el que más me he identificado, pero a la vez es un poco distinto a mí. La compañía que tuve, las amistades que forjé y toda la historia de ‘Cindy la Regia’ definitivamente son algo que me voy a llevar y que voy a quedarme con ello el resto de mi vida y es algo de lo que estoy completamente orgulloso”.

El personaje de Cindy pasó de ser un cómic a tener cuatro libros, una película y ahora su propia serie en Netflix.

Para la docente y subdirectora del área de posgrados participar en esta producción fue increíble y más al compartir escena con dos recién egresados, ya que esto motiva a los aspirantes y actuales estudiantes de la facultad.