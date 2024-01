Sufre NL el 5% de los ciberataques en México

En la medida en que las empresas utilicen cada vez más el mundo de la tecnología la probabilidad de que sufran ataques cibernéticos se incrementa, por ello Nuevo León registró el cinco por ciento de todos los ilícitos de este tipo que se cometieron en México en el primer semestre del año pasado, señaló Miguel Ambrosi, director comercial de IQSEC.

“En este caso, hablar de Nuevo León, para que tengas una idea, en los primeros cinco a seis meses del 2023 la entidad sufrió más o menos el cinco por ciento de los ataques totales, lo cual lo lleva a ser el quinto estado más atacado dentro de la República”, agregó el directivo de la empresa que brinda soluciones integrales e innovadoras de ciberseguridad e identidad.

“Lo que quiero explicar un poco es la relación entre más digitalización tenga el Estado, tiene mayor potencialidad a ser atacado, por qué no mencionó a un Oaxaca o un estado de menor capacidad, porque ellos no tienen la digitalización de manera significativa, por lo tanto no son propensos a ser atacados”, comentó.

“Si ves el estado de Nuevo León, está digitalizado en la industria manufacturera al 75 por ciento y esto es una gran noticia, pero también una noticia que provoca o que promueve el ciberataque en este sector”, destacó.

“Más o menos calculamos que hemos recibido 45 mil ataques en los primeros seis meses del año pasado en México, el cinco por ciento corresponde a Nuevo León y el 20 por ciento de éstos corresponde a la Ciudad de México”, comentó.

Ambrosi dijo que en IQSEC creen y están convencidos de que hay dos formas de protegerse del ciberataque, una es prevenir y la otra es concientización en la población, en los empleados, en los ciudadanos y en el mismo Gobierno de que un tema muy importante es la preparación para no ser atacado.

Indicó que el hecho de que una empresa sea compliance, es decir, seguir las reglas y estándares y creación de estrategias para identificar los riesgos operativos y legales, no significa necesariamente que no va a ser atacada.

“El compliance te ayuda a tener una mejor posición cuando sufras un ataque, es la planeación, es la detección, es cómo vas a responder ese ataque y es muy importante hacer un análisis después de ser atacado, un análisis de aprendizaje para poder hacer las mejoras, pero nadie está a salvo del ataque”, indicó.

“Lo que hemos visto tradicionalmente en IQSEC es que la gente de tecnología protege los servidores, los grandes almacenamientos de datos, pero no protege el internet of things y las fábricas están llenas de estos productos interconectados que son accesos y puertas, que si no proteges y cuidas la ciberdelincuencia te va a atacarte por estos medios”, señaló.

Detalló que en México el 69 por ciento de los entrevistados tienen miedo a sufrir un fraude, a que sus cuentas bancarias sean vaciadas y de este porcentaje el 73 por ciento temen que sus transacciones no lleguen al destino correcto o que su cuenta sea afectada y el 66 por ciento de este número tiene miedo a que su identidad sea suplantada.