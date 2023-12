Domingo Salazar: ¿Crees que esté ligada tu educación financiera al éxito?

En el vibrante y desafiante mundo del emprendimiento en México, la educación financiera se ha convertido en un componente crítico para el éxito empresarial. Con un mercado dinámico y una economía en constante evolución, los emprendedores mexicanos necesitan equiparse con el conocimiento y las herramientas adecuadas para tomar decisiones financieras inteligentes y sostenibles. Aquí exploramos por qué la educación financiera es esencial y proporcionamos acciones concretas para el lector.

En México, como en cualquier otro lugar, la economía influye directamente en todas las empresas. Comprender los ciclos económicos, las políticas monetarias y fiscales, y cómo afectan a tu negocio es fundamental. Te sugerimos mantenerte informado sobre las tendencias económicas actuales y su posible impacto en tu sector, ¿o conoces la estacionalidad económica y de mercado de tu sector de negocios?, ¿sabes cómo afectan las fluctuaciones económicas actuales a tu modelo de negocio y qué estrategias tienes para adaptarte a ellas?, pregúntate cuáles indicadores macroeconómicos utilizas en tu negocio.

Imagino que estás consciente de que la buena educación financiera te permite gestionar mejor tus recursos. Esto incluye todo, desde el flujo de efectivo hasta las inversiones en capital. Te recomendamos aprender a elaborar y seguir un presupuesto, y a utilizar las diversas herramientas de gestión financiera que se ofrecen hoy en día. ¿Eres capaz de identificar y priorizar los recursos que generan el mayor retorno de inversión para tu empresa?

También deberías saber que la mejor toma de decisiones siempre está basada en datos. Entender los estados financieros te permite tomar decisiones basadas en datos reales, no en suposiciones. Capacítate en la lectura e interpretación de balances, estados de resultados y flujos de efectivo; es fácil y altamente redituable; puedes encontrar videos fáciles de digerir en YouTube, o bien busca en internet información al respecto, encontrarás más de lo que esperas. Para esto y más, busca a un experto que te guíe para que afines tus resultados y mejores significativamente la rentabilidad de tu negocio. ¿Ya comparas tus indicadores financieros con el mercado nacional, internacional y mundial?

Ojo con las diferentes fuentes de financiamiento y opciones de crédito. Muchos emprendedores enfrentan desafíos para obtener financiamiento, sobre todo los primeros años. Desafortunadamente, la grandísima mayoría de los emprendedores no sabe dónde buscar, y existe en contraste una gran cantidad de ángeles inversores o capitalistas de riesgo dispuestos a invertir en PyMEs. Te comparto un secreto: sí es posible encontrar la combinación perfecta de tasa y condiciones, pero hay que echarle ganas y arrastrar el lápiz para encontrarlas.

La educación financiera te ayuda a comprender mejor las opciones disponibles y a elegir la más adecuada. Por favor, investiga y compara diferentes fuentes de financiamiento, internos y externos, del sistema financiero o externos al sistema, donde encontrarás desde préstamos bancarios hasta el mismísimo crowdfunding. ¿Ya conoces las ventajas y desventajas de las distintas opciones de financiamiento disponibles para tu negocio? Seguramente no, y con este desconocimiento, estás perdiendo dinero, my friend.

Todo negocio implica riesgos, lo sabemos muy bien y por experiencia propia, que es peor. En muchos casos ni siquiera tuvimos la visión de arropar nuestros negocios ante la gran mayoría de las contingencias. La educación financiera te ayuda a identificar, evaluar y mitigar estos riesgos, y aunque suene académico, aprende todo lo que puedas (y ejecuta más) sobre la diversificación, los seguros y las estrategias de gestión de riesgos. ¿Cómo evalúas y gestionas los riesgos financieros en tu empresa y qué medidas has tomado para mitigarlos?, ¿sabías que existen cuatro enfoques principales de los riesgos de los negocios y que, de los 10 principales, 5 son riesgos estratégicos?, seguramente no.

En México, como en cualquier país, solo dos cosas son seguras: la muerte y los impuestos. Siempre habrá obligaciones fiscales que deberán cumplirse y la falta de conocimiento puede llevar a errores costosos, y este es otro de los enfoques de los riesgos principales de las empresas, y más allá de sugerirte que te mantengas al día con las regulaciones fiscales y que consideres la asistencia de un contador o asesor fiscal, te quiero preguntar si estás completamente al tanto de tus obligaciones fiscales y cómo estas impactan en la planificación financiera de tu empresa, ¿sabes cómo puedes optimizar y eficientar tus obligaciones fiscales para beneficio mutuo?, tampoco te la sabes, ¿verdad?

La habilidad para negociar efectivamente precios, contratos y condiciones puede marcar la diferencia en tu rentabilidad; me compartía mi amigo Raúl Miranda Rodríguez, excelente conferencista y capacitador en ventas a nivel nacional, que todo empleado de empresa, incluyendo a sus dueños, deberían invertir tiempo en desarrollar habilidades de negociación y comprensión de contratos comerciales. ¿Cómo valoras y mejoras las habilidades de negociación de tus equipos y la tuya misma, y cuál ha sido tu experiencia en la gestión de contratos y acuerdos comerciales?, ¿o a poco prefieres que la gente le compre a tu competencia?

Fomentar una cultura financiera sólida dentro de tu empresa puede mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, no solo para ti, sino principalmente para tus empleados, que son quienes ejecutan tus órdenes y buscan crecer por iniciativa propia; te sugiero que capacites a tus equipos en aspectos básicos de finanzas y fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad financiera. ¿Qué medidas has implementado para asegurar que tu equipo comprenda y contribuya a los objetivos financieros de tu empresa?, no solo les des metas comerciales, también deberías establecer metas operativas, financieras y de satisfacción de clientes.

En conclusión, recuerda que la educación financiera no es solo una herramienta para la supervivencia empresarial, es toda una palanca para el crecimiento y la innovación, y que, sin ella, estás destinado a que te saquen del mercado.

Al empoderar a tus equipos y a ti misma o a ti mismo con conocimientos financieros, podrás tomar decisiones más informadas, mitigar riesgos y pavimentar el camino hacia un futuro empresarial exitoso y sostenible. Esta formación no solo beneficia a la empresa individual, sino que también contribuye al desarrollo económico y social más amplio de México, un país con un enorme potencial emprendedor que está listo para ser desbloqueado.

El autor es Profesor Adjunto para la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey y subdirector de Banca Personas en Hey Banco.