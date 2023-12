Miguel Moreno Tripp: Pass-Through

En el libro Evolución de la inflación en las economías emergentes y en desarrollo, factores que la impulsan y políticas (2019 Banco Mundial), el capítulo 5 Inflation and Exchange Rate Pass-Through, nos dice que: “Las fluctuaciones cambiarias impulsan de manera importante a la inflación y, por lo tanto, tendrían implicaciones importantes en la formulación de la política monetaria … El impacto esperado de los movimientos del tipo de cambio en la inflación determinará cómo debe reaccionar el banco central ante dichos movimientos … las autoridades monetarias … actuarán si el impacto sobre la inflación es persistente.

El riesgo de que se produzcan errores de política monetaria, si no se evalúa adecuadamente la transferencia a la inflación por el tipo de cambio, es especialmente elevado en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde los grandes movimientos de divisas son más frecuentes y los bancos centrales son más propensos a responder a ellos.”

Su efecto se mide por la razón traspaso del tipo de cambio a inflación (ERPTR, por sus siglas en inglés), es decir, cuanto será el aumento porcentual de la inflación a una depreciación de 1% del tipo de cambio después de un año.

Esto viene a colación por la depreciación tan importante del peso argentino que ya llego a cotizar en 1,000 pesos argentinos. Sin embargo, el diablo está en los detalles. De acuerdo con el diario Clarín, “… en Argentina conviven al menos seis tipos de cotizaciones distintas para la moneda estadounidense. Dólar turista/solidario: tiene un cargo de 30% sobre compras realizadas con tarjeta en moneda extranjera; dólar blue: el que se vende en el mercado informal; Contado con Liqui (SIC): operación legal para conseguir dólares en el exterior. Se convirtió en el camino preferido de las empresas.

Dólar oficial o minorista: es el precio al que pueden acceder los particulares, pero siempre dentro del cerco (SIC) de US$200 establecido por el cepo (SIC); dólar mayorista: es el que se usa para el comercio exterior, el pago de deudas dolarizadas y de dividendos.

Teóricamente es el que incide en la fijación de los precios de los productos importados. Dólar para industria y servicios: por el efecto de las retenciones, los exportadores reciben en realidad un dólar a un valor más bajo que el oficial, y mucho más bajo que el blue. Dentro de esta categoría, hay distintos valores para quienes exportan carne y lácteos, para trigo, maíz y girasol y para la soya.”

En México, tenemos varias cotizaciones -debido al plazo- sobre un tipo de cambio libre que van desde mismo día hasta 96 horas, límite establecido por Banxico para ser consideradas operaciones cash, pasando ese plazo se consideran derivados. Además, está el FIX y el de ventanilla.

En Argentina, más allá de la diversidad de tipos de cambio, era necesario reconocer la realidad. El tema será el efecto del pass-through en la inflación, algo que el nuevo gobierno está -atinadamente- enfocado en controlar. Años de displicencia económica causada por políticas populistas cobran factura.

Ps. ¿Que cuesta más? ¿Los autónomos o lo que hacen o dejan de hacer los corruptos que, sin tener la capacidad, experiencia y preparación aceptan puestos tan solo por ser achichincles (o tener muchos likes)? (Achichincle: asistente, ayudante de un superior, que sigue sus órdenes).

Como se extraña esa oposición que traía a raya al gobernante en turno como uno más del entramado de contrapesos, especialmente cuando vociferaban por democracia, transparencia y demás. No cabe duda, las izquierdas no son más que un quítate tu para que me ponga yo … y se conviertan en regímenes dictatoriales.