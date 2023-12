Miguel Moreno Tripp: Crecimiento Económico Potencial

De acuerdo con el CFA, el crecimiento económico potencial es el nivel de PIB real que puede producirse a pleno empleo. Llegar a ser, como país, lo máximo que se pueda lograr … en beneficio de sus habitantes, no solo de sus gobernantes.

Para lograrlo, además de factores como recursos naturales, capital, la imprescindible productividad y su asociada, la tecnología, está no solo la cantidad de mano de obra sino la calidad de la mano de obra: el famosísimo capital humano.

Continuando con el CFA: “… La oferta de mano de obra depende del crecimiento de la población, la tasa de participación en la fuerza laboral (el porcentaje de la población que trabaja o busca trabajo) y la inmigración neta.

… El incremento del número de personas disponibles para trabajar es una fuente importante de crecimiento económico … países en desarrollo, como China, India y México, tenemos una gran oferta potencial de mano de obra …” pero “… la contribución de la mano de obra se ve afectada por el promedio de horas trabajadas por trabajador. La cantidad de horas trabajadas es muy sensible al ciclo económico … la tendencia a largo plazo ha sido hacia una semana laboral más corta en los países avanzados …” O sea que primero debemos ser más eficientes y luego pudiéramos trabajar menos.

Sin embargo, “… otra forma de aumentar la capacidad productiva de un país es aumentar el capital humano —la calidad de la fuerza laboral— a través de la capacitación, el desarrollo de habilidades y la educación.

El capital humano es el conocimiento y las habilidades acumuladas que los trabajadores adquieren a partir de la educación, la capacitación y la experiencia de vida … los trabajadores mejor educados y calificados serán más productivos y se pueden adaptar mejor a los cambios tecnológicos.

El capital humano de una economía se incrementa a través de la inversión en educación y capacitación en el trabajo. Al igual que el capital físico, la inversión en educación es costosa. Los estudios demuestran que la educación tiene un retorno sobre la inversión significativo. Es decir, las personas con más educación ganan salarios más altos”. Comentamos en su oportunidad que durante la pandemia el único grupo que tuvo contratación neta positiva fue el de mayor nivel educativo y mientras menos educación, más desempleo.

“Además, la educación también puede tener una externalidad positiva: aumentar el nivel educativo de una persona no solo aumenta el rendimiento de esa persona, sino también el rendimiento de quienes la rodean …” Recapitulando: cantidad, participación, tiempo trabajado y capacitación de la mano de obra como uno de los factores para lograr el crecimiento económico potencial.

No es el punto si la prueba PISA es o no neoliberal. Negar la tendencia a la baja de cualquier indicador de calidad educativa es, como los avestruces, enterrar la cabeza para no ver la realidad de la paupérrima, ideologizada y esclavizante educación en México. Hace años mi padre ya veía venir la tendencia hacia la Mediocracia: el gobierno de los mediocres. Como olvidar el patético bailecito y su oda a la mediocracia.

Ps 1. Si la pifia del gobernador-candidato-no candidato-no gobernador, si gobernador, hubiera sido la argumentación de una serie de Netflix, nadie la vería por lo ridículo que sonaría. Desgraciadamente es la realidad para Nuevo León. Así, en ridículo, quedó Nuevo León. Las empresas contratan por la aptitud y dejan ir por la actitud. No importa cuánta (supuesta) preparación tengas si tu ambición es desmedida y poco realista. En cambio, sí importa el ver más allá de los TikToks para elegir.