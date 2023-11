Adquiere Banorte a More Payment Evolution

Grupo Financiero Banorte (Banorte) dijo que Uniteller Financial Services, Inc., su empresa procesadora de pagos internacionales, firmó un acuerdo para la adquisición de la totalidad de las acciones representativas del capital social de More Payment Evolution.

Detalló que el cierre de la operación se encuentra supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones y que a través de esta adquisición, UniTeller busca potenciar sus capacidades actuales en pagos comerciales, al expandir su presencia geográfica, con la amplia experiencia y conocimiento en pagos globales de More.

Además, impulsará la creación de productos y soluciones globales para nuestros clientes en aras de consolidarse como un referente global en la industria de pagos transfronterizos.

Asimismo, dicha transacción está alineada con la estrategia de diversificación de ingresos en diferentes regiones geográficas -especialmente en Sudamérica- y de expansión internacional, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de corredores de pagos internacionales.

En Banorte, las remesas familiares y los pagos internacionales forman una parte importante de nuestra gama de productos y servicios y asimismo, contribuyen a los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS), al ejercicio de una Banca Responsable, y a lograr una mayor inclusión y educación financiera.

El grupo financiero reafirma su compromiso con las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información.

“No se dio a conocer el monto de la transacción, pero asumimos que no fue significativo y en nuestra opinión es una noticia positiva alineada con la estrategia de crecimiento en negocios complementarios al bancario”, dijo Marco Antonio Montañez, director de análisis y estrategia.

“Consideramos que no habría un cambio efecto relevante en la valuación de la emisora, al menos en el corto plazo. Reiteramos nuestra recomendación fundamental de compra con un precio esperado en 189.00 pesos”, agregó.