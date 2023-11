Monterrey, el cuarto con las rentas industriales más caras

Pese a que el sector inmobiliario industrial del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) registró el año pasado una demanda récord de espacios, lo que ha impulsado el precio de renta de los mismos, la entidad se ubica en la cuarta posición con los niveles más altos de arrendamiento, señaló Samuel González, market research analyst de Cushman and Wakefield.

“Los mercados con precios de renta más altos que Monterrey son aquellos donde el inventario total es menor y, con excepción de Ciudad Juárez, éstos tienen un nivel más bajo de disponibilidad”, explicó González.

Agregó que, “todos los precios los manejamos en obra gris o shell, el rango actual en Monterrey es de 0.55 dólares a 0.61 dólares por pie cuadrado al mes, lo que equivale de 5.9 a 6.6 dólares por metro cuadrado mensualmente.

“Este es el rango de precios promedio que hay ahorita en todos los supermercados de Nuevo León (NL), aquí en Monterrey es de 0.55 dólares por pie cuadrado mensual en las naves clase A”.

Destacó que comparado con el precio de renta del cierre del año pasado implica un incremento de entre siete y 10 por ciento.

Indicó que si se comparan los precios de renta en el segmento industrial en otros mercados del país, NL se ubica en la cuarta posición, superado por Ciudad de México, Tijuana y Ciudad Juárez.

“En Tijuana, el precio de renta de espacios industriales es el más alto del país, al ubicarse en 0.74 dólares por pie cuadrado al mes, y esto se debe a que hay menos disponibilidad, por lo que sube más la demanda y sube más el precio”, señaló.

Agregó que en la Ciudad de México el precio promedio de renta es de 0.63 dólares por pie cuadrado al mes, a este mercado le sigue Ciudad Juárez, con un nivel de 0.62 dólares mensuales por pie cuadrado, y luego sigue Monterrey con 0.55 dólares.

“El mercado industrial se sigue incrementando, desde el año pasado empezaron a llegar empresas y este año han llegado más o se ha anunciado que van a llegar más, pues ya están confirmadas”, dijo González.

“La disponibilidad del mercado en el AMM es de 1.6 por ciento y Apodaca es el municipio más importante, con más de 57 millones de pies cuadrados de inventario”, comentó.

Explicó que el mercado de Ciénega de Flores es el que tiene mayor disponibilidad con 4.4 por ciento, pero realmente son tres propiedades que son muy grandes y siguen disponibles.

“En el caso de Apodaca, la disponibilidad es de 0.3 por ciento, pero ésta se divide en más propiedades, pero en promedio en todos los submercados la disponibilidad es 1.6 por ciento”, dijo.

González destacó que no solo los precios de renta han aumentado mucho en Monterrey, sino que los precios de venta de terrenos también han registrado un incremento significativo en los últimos seis-siete meses.

“De un semestre a otro los precios de los terrenos aumentaron un 30 por ciento en Monterrey. Por ejemplo, aquí el precio promedio es de 115 dólares el metro cuadrado y hoy me ha tocado ver algunos desarrolladores que venden ese tipo de terrenos con vocación industrial a esos precios a partir de la llegada de Tesla.

“Después de que se anunció la llegada de Tesla me ha tocado ver que un precio que yo había estimado en abril en 80 dólares el metro cuadrado, ahorita ya está en 110 a 120 dólares, aunque hay precios de hasta 180 dólares el metro cuadrado, dependiendo de la ubicación”, indicó.

Por su parte, reportes de Colliers Monterrey sobre el mercado industrial en varias ciudades del país, indican que Monterrey tiene un precio promedio de 5.88 dólares al mes por metro cuadrado, con lo que es el quinto más caro del país.

Destaca que Monterrey tiene un inventario total de 19 millones de metros cuadrados, de los cuales 10 millones son edificios clase A y el resto clase B, con lo que es el segundo más grande del país, superado por la Ciudad de México con 29.9 millones de metros cuadrados.

Sergio Resendez, director de Colliers Monterrey, comentó hace unos días que la llegada de empresas extranjeras a Nuevo León ha provocado que los precios de renta de las naves y espacios industriales aumenten de manera desproporcionada, lo que ahuyentaría el arribo de nuevas inversiones.

“Nos preocupa que hoy rentar una nave en Monterrey es más caro que hacerlo en Estados Unidos (EU), entonces ya empezó a no tener sentido esta diferencia por lo que la empresa dice mejor me quedo en EU, además de que la mano de obra en México ya no es tan barata como antes”, indicó en su momento.