Destaca agricultura protegida en la entidad

Hasta el año pasado, en Nuevo León (NL) había 50 unidades de producción que practican la agricultura protegida y en conjunto abarcaron 246 hectáreas, un sistema de producción que ha presentado crecimiento en el país, ya que su tecnología y su infraestructura permiten controlar factores ambientales, como el uso eficiente y sustentable del agua, y proteger a las plantas de plagas o enfermedades, lo que se traduce en un mejor rendimiento, indican los resultados del Censo Agropecuario 2022, presentado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La información señala también que, “el tipo de instalaciones en las que se desarrolló la agricultura protegida, según su superficie, fue: invernadero (64.1 por ciento), malla sombra (20.2 por ciento), vivero (5.4 por ciento), casa sombra (4.9 por ciento), techo sombra (0.8 %) y otro tipo de estructuras (0.8 por ciento”.

“Los cultivos que más se han beneficiado de la agricultura protegida, en el período de referencia del censo que es de octubre de 2021 a septiembre de 2022, son las hortalizas, los frutos y las flores, como el jitomate (tomate rojo), pepino, manzana y arándano”.

El organismo explicó que el objetivo del censo es ofrecer, a la sociedad y al Estado, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna sobre las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en las áreas rurales del país.

Detalla que para proteger el medio ambiente, el 59 por ciento de las unidades de producción realizó la separación de empaques de insecticidas, herbicidas, fertilizantes y medicamentos; 44.0 por ciento previno incendios; 42.9 % llevó a cabo el monitoreo de plagas y enfermedades; 36 por ciento disminuyó el consumo de agua; 29.5 por ciento bajó el consumo de energía eléctrica y 19 por ciento plantó cercos vivos para disminuir la erosión.

El estudio indica que NL tiene una superficie de 6.4 millones de hectáreas. De estas, 6.3 millones corresponden al área rural y 0.1 millones a centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos.

“En lo que respecta al área rural, la superficie con uso o vocación agropecuaria, en el período de octubre de 2021 a septiembre de 2022 1 , fue de 3.1 millones de hectáreas (49.2 por ciento), la superficie con aprovechamiento forestal, de 0.3 millones de hectáreas (4.6 por ciento) y la superficie sin uso o vocación agropecuaria y sin aprovechamiento forestal, de 2.9 millones de hectáreas (46.3 por ciento).

“La superficie con uso o vocación agropecuaria y la superficie de aprovechamiento forestal sumaron 3.4 millones de hectáreas de las cuales, el censo cubrió 3.3 millones”, señaló el Inegi.

Detalló que la superficie declarada por las y los productores es de 3.1 millones de hectáreas, que se componen de lo siguiente: 0.8 millones son superficie de uso agrícola; 2.3 millones, superficie de agostadero, pastos naturales, aprovechamiento forestal, enmontada, bosque o selva y 17 mil 020 hectáreas de superficie con construcciones como: habitaciones, bodegas y corrales, así como superficies ensalitradas, erosionadas, entre otros tipos. Estas se encuentran al interior de las unidades de producción.

“Las unidades de producción agropecuaria y forestal en NL sumaron 44 mil 191 y su superficie agrícola sumó 835 mil 516 hectáreas. Estas se dividen en: 28 mil 097 unidades de producción agropecuaria activas con 611 mil 327 hectáreas de superficie agrícola; 66 unidades de producción forestal activas con 8 mil 673 hectáreas de superficie agrícola y 16 mil 028 unidades de producción cuyos terrenos están totalmente en descanso, estos últimos tienen 215 mil 516 hectáreas de superficie agrícola”, explica el estudio.

Agrega que, “de las 611 mil 327 hectáreas de superficie agrícola declaradas en las unidades de producción agropecuaria activas del territorio de NL, 502 mil 783 correspondió al área sembrada. El resto fue superficie no sembrada, ya sea porque estaba en descanso o porque no se sembró por mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero o apoyos, o bien, no hubo quien la sembrara, entre otras”.

SOLO CASI 12% DE MUJERES TRABAJAN EN EL CAMPO DE LA ENTIDAD

Indica que la mano de obra en actividades agropecuarias de las unidades de producción fue de 86 mil 600 personas y de esta cantidad, 76 mil 538 eran hombres (88.4 por ciento) y 10 mil 062, mujeres (11.6 por ciento).

“El involucramiento de las mujeres en las labores agropecuarias y del campo resultó menor en 0.3 puntos porcentuales, con respecto al Censo Agropecuario 2007, que arrojó una participación de 11.9 por ciento.

“El total de la mano de obra permanente fue de 55 mil 257 personas ocupadas y se conformó por: 20 546 productores(as) que trabajaron directamente en su unidad de producción; 17 mil 787 familiares que no recibieron un sueldo o salario; 1 659 familiares con sueldo o salario, 8 mil 385 trabajadores(as) que fueron contratados por seis meses o más y; 6 mil 880 trabajadores (as) permanentes, pero con contratos de menos de seis meses.

“La mano de obra del personal eventual alcanzó mil 31 mil 343 puestos de trabajo. Las personas productoras responsables de las unidades de producción, 86.4 por ciento tenía más de 45 años, de los cuales, 41.5 por ciento contó con más de 65 años”, señala el censo.