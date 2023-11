Thomas Michael Hogg: El futuro ahora, México listo para nuevas alturas

Finalizando el 2023, se siente un nuevo espíritu de colaboración para un mejor mañana. Vamos a aterrizar una nueva narrativa para el futuro de su gran país, teniendo una ambiciosa visión e invitar a la comunidad a adoptarla para poner mente y manos a la obra.

El costo de oportunidad es demasiado alto para seguir con más de lo mismo o hasta regresarnos al pasado. Los «buenos» (hombres y mujeres) tenemos que hacer equipo para cambiar el rumbo. Creo firmemente que México tiene un destino bendecido y próspero.

Lo digo con tanta firmeza porque he conocido su gente y su cultura, haber narrado todo el potencial en mi libro “El Sueño Mexicano” (México 2050: www.TheMexicanDream.mx).

Debemos lograr sacar el gran potencial de México, que en ocasiones parece ser un gigante aún dormido y desenfocado.Hay que construir sobre el México fuerte que es un México de valores, juventud con aspiración y un nuevo dinamismo de innovación conquistando las industrias del futuro.

incMTY, fundado por Rogelio de los Santos y respaldado por el Tec de Monterrey, es el mejor vehículo de ver hacia donde el país y las ciudades como Monterrey se deben ir.

Innovación abierta, sustentabilidad, talento y desarrollo económico en un solo lugar, esto se puede encontrar en la plataforma incMTY, que celebró su festival anual y la expo FutureNow la semana pasada en Cintermex y en el Distrito Tec.





La quíntuple hélice unida donde empresarios, directivos, emprendedores, investigadores y líderes de la comunidad festejaron y visionaron como generamos un mejor futuro juntos y colaborando, dejando a un lado la grilla típica que vivimos normalmente en México. Es jalar para un mismo lado de convertir a Monterrey y México en un hub de innovación “líder global”, que de verdad ya está por comenzarse. Los unicornios, empresas líderes, PyMEs, universidades, asociaciones y clústeres juntos para enfrentar el futuro, catapultando el talento mexicano y mostrando “nuestro” músculo tecnológico.

Un aire nuevo y poderoso, porque México posee una generación de oro y aparte de la ventaja geográfica que tiene, la juventud con cada vez más acceso educativo y a oportunidades puede hacer la diferencia porque son jóvenes conscientes de temas de sustentabilidad, tecnología y digitalización.

Y a joven no necesariamente me refiero en edad, sino a la mente joven que se preocupa por este mejor mañana, sin repetir las necedades y los pecados del pasado. Será una receta prometedora con principios éticos y empuje para crear proyectos productivos nuevos, rompiendo paradigmas de un sistema encadenado, complejo y entretejido.

La propuesta es pensar y actuar en grande de forma disruptiva. Hay que hablar sobre por qué las empresas innovadoras, los emprendimientos, las PyMEs, las instituciones, los incentivos políticos, la inversión, la competitividad, la sustentabilidad y la voz de los y las jóvenes son cruciales durante los siguientes 20 a 30 años.

Podemos liderar sectores como “Climate Tech”, “Health Tech”, “Fintech”, “Proptech”, “Mobility Tech”, “Retail Tech”, y en temas de manufactura creando un Nuevo León y México 5.0.

Es un llamado de atención y acción de avanzarle con pasos gigantescos. Durante incMTY vimos integraciones con delegaciones de Texas, empresas líderes como Alibaba, Tesla, VivaAerobus, Katcon, Siemens, SAP, Nowports, Daikin, Bimbo Ventures, Cemex Ventures, Heineken, OCC, OuterRing, Telcel y las Secretarias de Trabajo y Economía de N.L. trabajando mano a mano desarrollando un ecosistema como incMTY hacia nuevas alturas.

En esta comunidad ya hay más de 126 mil “early adopters”, sean inversionistas, directivos, “founders” o líderes políticos. En especial, las empresas del futuro ocupan líderes con visión del futuro, construyendo sobre principios y valores.

Una empresa que muestra y exhibe su visión verde y su músculo tecnológico es atractiva para ambos los inversionistas y para con los jóvenes para que se suman y empujan las compañías hacia un liderazgo nacional e internacional.

Vimos ejemplos empresariales como Angela Gómez, Juan Carlos Zuazua, Alejandro Preinfalk y Carlos Turner, a la vez Juan Pablo Murra liderando desde la trinchera académica. Los fundadores de unicornios como Poncho de los Ríos de Nowports y Sergio Almaguer de Yaydoo fueron los testimonios para conquistar las industrias del futuro como LogiTech y PayTech.

Tenemos líderes jóvenes con visión y contundencia política como Luis Donaldo Colosio y Samuel García, que dan esperanza poder llevar al país hacia nuevas alturas, porque entienden y viven estos temas mencionados aquí.

El país ocupa líderes íntegros, comprometidos con su país, su matrimonio y las siguientes generaciones.

La semana pasada estuvo una delegación regia en San Antonio y Houston buscando fortalecer lazos económicos para convertir a la región “Nuevo León & Texas” con sus ciudades clave de Dallas, Houston, Austin, San Antonio y del Rio Grande Valley en “una sola zona” que compite y lidera el futuro en todos los aspectos.

La libre empresa con enfoque circular y moral es clave para el desarrollo económico y el buen empleo. Lo que me da esperanza es ver que cada vez surgen más líderes empresariales, unicornios mexicanos, emprendimientos de alto impacto, lo cual es una señal de que este nuevo dinamismo que estoy exigiendo se puede y se debe dar. Bienvenido al futuro amigos regios y de todo México.

Hay que seguir trabajando más y mejor porque el que madruga, Dios lo ayuda. Seamos agentes de cambio para el bien del país.

Hay que invertir tiempo y dinero para lograr un verdadero desarrollo. Como dice el teólogo Leonard Sweet: “The future is not something we enter. The future is something we create.”