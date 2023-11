Margarita Orozco: Tradiciones Navideñas

Lo que trae consigo la navidad a la vida de la mayoría de las personas hace que esta fecha sea esperada con una gran expectación, casi desde el momento en que se termina de partir la rosca de reyes. Pero, ¿específicamente qué esperan los mexicanos de esta navidad 2023? En un estudio realizado por el Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey se encontró que el principal sentimiento que trae consigo la navidad es la nostalgia, seguido de alegría, felicidad, amor, unión, y esperanza. Sin embargo, no todos los sentimientos reflejados fueron positivos.

Estrés, ansiedad, y tristeza, es lo que algunas personas sienten con relación a estas fechas. El estudio se realizó a través de una encuesta anónima, en línea, a una muestra representativa de la población mexicana, en términos de edad, género y ubicación geográfica del nivel socioeconómico C- en adelante.

Por otro lado, de acuerdo con la Conanaco-Servytur, en 2022 las celebraciones de nochebuena, navidad, año nuevo, y día de reyes generaron una derrama económica de, aproximadamente, 600,000 millones de pesos. Por tal motivo, las empresas de la industria del comercio también tienen un gran interés en que llegue esta época del año que trae consigo ventas importantes. En este sentido, el 92.5% de los participantes del estudio afirma tener la costumbre de hacer compras navideñas, pero solamente al 81% le gusta hacer este tipo de compras.

Las principales categorías de las compras que tienen planeadas para este 2023 son: ropa (79% de los encuestados), alimentos (71%), artículos de decoración (50%), bebidas alcohólicas (48%), accesorios de moda (48%), juguetes (44%), calzado (42%) y aparatos electrónicos (40%).

Es notable observar que juguetes y productos electrónicos, dos categorías tradicionalmente significativas en las compras navideñas, no figuren entre las intenciones de compra de la mayoría de los encuestados.

Esta tendencia podría atribuirse al cambio en la estructura demográfica, así como al hecho de que los productos electrónicos se han convertido en elementos fundamentales en la vida cotidiana, adquiridos cuando se requieren reemplazar, a menudo aprovechando las oportunidades de financiamiento, a plazos sin intereses, comúnmente ofrecidas por los minoristas.

Los lugares preferidos para las compras navideñas muestran una armoniosa combinación entre compras en línea y tiendas físicas. Las compras presenciales en supermercados ocuparon el primer lugar, con un 77.3% de los encuestados manifestando intención de compra en este canal.

Ahora bien, si hablamos de tiendas específicas, se obtuvo una lista de más de 100 nombres diferentes, donde sobresalen (en orden de menciones): Liverpool, Amazon, Walmart, Costco, Palacio de Hierro, Mercado Libre, Sears, Sam’s Club, H&M, Zara, Chedraui, y Coppel.

Cabe mencionar que el 87% de las personas mencionó que harán al menos una parte de sus compras navideñas en línea.

Por su parte, 13% de respondientes indicó no tener intención de hacer compras navideñas en línea. Las principales razones son el hecho de que no les gusta comprar sin inspeccionar físicamente los productos o que no confían en que lo que compren les quedará bien o que no llegarán a tiempo.

En cuanto al dinero para hacer las compras, el 71% de las personas encuestadas indicó que utilizará sus ahorros como principal fuente de financiamiento mientras que el 52% de encuestados hará uso de su aguinaldo para pagar sus compras esta navidad. Otros métodos de pago son las tarjetas de crédito bancarias (34%) y las tarjetas de crédito de las tiendas (20%), siendo en éstas la opción de pago a meses sin intereses lo que las hace atractivas.

Aprovechar promociones o ventas especiales, evitar aglomeraciones, o prevenir que se agoten los productos que desean, son los motivos que llevan a algunas personas a anticipar las compras navideñas. En este estudio, el 12% de los encuestados mencionó que ya comenzaron a hacer sus compras navideñas. La mitad de quienes ya hicieron sus compras navideñas comenzó en octubre, la tercera parte en septiembre, y otros con mayor antelación.

Por otro lado, las personas que a mediados de noviembre aún no han comenzado a hacer sus compras navideñas argumentan que ha sido por falta de tiempo o dinero o bien porque están esperando las ventas especiales que hacen algunas tiendas, por ejemplo, ventas nocturnas, e incluso el Buen Fin.

En este sentido, el 69% de los participantes del estudio manifestó la intención de aprovechar este Buen Fin para realizar compras navideñas. En particular, lo que esperan comprar en este Buen Fin es: ropa (52% de los encuestados), aparatos electrónicos (44%), juguetes (26%), accesorios de moda como cinturones, bolsos y bisutería (26%), calzado (23%), artículos de decoración (18%), bebidas alcohólicas (10%), viajes (7%) y alimentos (5%).

Se sugiere a las empresas en el sector del comercio al detalle desarrollar estrategias omnicanal que ofrezcan a los clientes una experiencia de compra satisfactoria, independientemente de cómo y dónde interactúen con la empresa.

Además, se aconseja una preparación temprana para la temporada navideña, abordando la gestión de inventarios y diseñando promociones que mantengan el interés de los consumidores por periodos prolongados.

Si desea conocer información más detallada, le invitamos a consultar el reporte completo, disponible en la página del Centro de Comercio Detallista del Tecnológico de Monterrey: https://centrocomerciodetallista.tec.mx/es/pulsonavidad23

La autora es profesora y miembro del Centro de Comercio Detallista de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.