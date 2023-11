Suben 2.7% ventas de Kia en octubre

Pese a que las ventas de automóviles ligeros de Kia Motors crecieron 2.7 por ciento en octubre respecto a igual lapso del año pasado y han mantenido una tendencia positiva en lo que va del año, al registrar alzas mensuales respecto al mismo periodo de hace un año, su participación de mercado volvió a caer.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en el décimo mes del año las ventas de la armadora coreana sumaron siete mil 606 unidades, acumulando en el año 77 mil 563 autos, lo que implica un crecimiento de 4.83 por ciento respecto a las ventas de los primeros 10 meses del 2022.

Analistas del mercado detallaron que pese al positivo desempeño anual de Kia en cada uno de los meses de este año, su participación de mercado ha caído debido a que el mercado nacional registra un mayor crecimiento.

“El mercado automotriz en México ha registrado este año un desempeño positivo mes a mes, con incrementos de dos dígitos en ventas, producción y exportaciones, mientras que los repuntes de Kia han sido de un solo dígito en las ventas en el mercado interno, lo que explica la caída en la participación del mercado de la armadora”, indicó un especialista.

Pese al alza anual en las ventas de octubre, al compáralas con las del mes previo éstas registraron una contracción de 2.11 por ciento, y fue el tercer mes en el año con el menor nivel de ventas, superando solamente las de enero y febrero, que fueron por siete mil 505 y siete mil 341 unidades, respectivamente.

Respecto a la producción, Kia reportó en octubre un nivel de 23 mil automóviles, un alza de 1.1 por ciento con relación a los 22 mil 750 autos fabricados en el mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los primeros 10 meses de este año, la producción llegó a 216 mil 592 unidades, una baja de 4.21 por ciento al compararla contra el mismo lapso del 2022.

“A nivel nacional, la producción se ha recuperado por completo tras la crisis de la pandemia, pues la cifra se encuentra, 18.26 por ciento por encima de la observada en el mismo mes del 2019″, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

En el mercado de exportación, la armadora coreana reportó una baja de 0.73 por ciento con relación a octubre del año pasado, manteniendo la tendencia negativa que ha registrado en nueve de los 10 meses que van del año, ya que solamente en febrero reportó un alza de 5.8 por ciento.

“Según el Registro Administrativo de Vehículos Ligeros, la producción y las exportaciones de vehículos en México no se vieron afectados por la huelga automotriz en Estados Unidos, pero no se descarta la posibilidad de un impacto en el futuro, pues las compañías involucradas en la huelga dejaron de producir, pero no dejaron de comprar autopartes, lo que podría implicar un sobre inventario”, indicó Siller.