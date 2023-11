Marco Antonio Quiroz: La sostenibilidad como estrategia de negocio

La sostenibilidad es la capacidad de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, con la consideración de tres elementos básicos: crecimiento económico, protección del medioambiente y procuración del desarrollo y bienestar social.

Para contribuir al desarrollo sostenible es de alta importancia que este criterio también se incorpore al ámbito empresarial, buscando el equilibrio entre los tres elementos, lo que se conoce como Triple Resultado o Triple P: Planet, People, Profit.

Sin embargo, el desarrollo de la evolución humana ha ido de la mano de la explotación de los recursos naturales de la tierra (combustibles fósiles, minerales y agua), los cuales generan grandes cantidades de residuos y de gases de efecto invernadero, que contribuyen a la degradación del medioambiente y al calentamiento global. Diversos estudios han demostrado la relación entre el cambio climático y los fenómenos naturales que cada vez nos aquejan más: huracanes, inundaciones, incendios forestales, olas de calor, sequías, entre otros.

También enfrentamos problemas serios relacionados con la desigualdad social que va más allá de lo económico, añadiendo elementos como el género, la cultura, la religión, las preferencias sexuales, las discapacidades, la educación, entre otros. La cual da como resultado una fuerza laboral menos calificada, lo que reduce el potencial de productividad de un país.

En el año 2015 se firmó la Agenda 2023 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus países miembros, entre ellos México, comprometiéndose estos a cumplir con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos forman un plan de acción en favor del planeta y contra la desigualdad social.

Siguiendo esta tendencia, tanto el International Accounting Standards Board (IASB), como el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF), emitieron sus Normas de Información de Sostenibilidad, las cuales representan una base para que las empresas revelen información sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad, ya que los reportes financieros están evolucionando para dar una visión de la entidad más holística (entendiendo el modelo de negocio, las estrategias, recursos y la contribución a los ODS) y prospectiva (entendiendo los riesgos y oportunidades de la entidad en el futuro previsible), debido a que actualmente los interesados en la información financiera requieren más información adicional a la que proveen los estados financieros.

La evolución del informe financiero al informe financiero de sostenibilidad es sustancial porque: 1) provee información financiera y de impacto útil para la toma de decisiones para impulsar el desarrollo empresarial sostenible: 2) las empresas que operan con un esquema de finanzas sostenibles propician acciones en favor del entorno global, asimismo, son más rentables y generan más valor para sus accionistas; 3) el informe de sostenibilidad genera confianza en las empresas y esto les permite obtener recursos económicos a través de crédito e inversión y mantenerse formando parte de cadenas de valor sostenible; y 4) empresas con recursos económicos pueden crecer y generar en su entorno desarrollo económico sostenible y bienestar social.

Recientemente tuve el honor de ser invitado a participar en el foro “Sustainability Education for Aspiring and Professional Accountants” organizado por la International Federation of Accountants (IFAC), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL); en el que diversos colegas analizamos el avance de la inclusión de temas de sostenibilidad en los planes de estudios universitarios en Latinoamérica. Este tipo de eventos son un reflejo del compromiso de las instituciones por generar profesionales más conscientes de la importancia que tiene que las entidades basen su estrategia de negocio en el concepto de sostenibilidad.

Como gerente de finanzas de una consultoría dedicada a la sostenibilidad, me da mucho gusto que estos temas estén tomando la importancia que les corresponde, puesto que las empresas que no atienden los temas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) y no llevan a cabo acciones de sostenibilidad impactan negativamente en el entorno en el que operan, omiten el análisis de riesgos relacionados con el cambio en el entorno e incrementan los riesgos para mantenerse como negocio en marcha que podrían materializarse en el corto, en el mediano o en el largo plazo.

Con el creciente auge del nearshoring, Nuevo León, se ha convertido en un elemento clave en el escenario industrial global, sin embargo, tiene grandes desafíos que afrontar, como resolver la crisis hídrica y las olas de calor, además de elevar sus estándares en criterios ASG, ya que el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad es esencial para garantizar la continuidad de las empresas en el largo plazo.

La sostenibilidad no es una moda y en esta Nueva Economía es clave que las empresas se comprometan con mejores prácticas corporativas, el cuidado del medioambiente y el bienestar social, ¿tu empresa está preparada para este nuevo reto?

El autor es presidente de la Comisión de Tecnología del ICPNL.