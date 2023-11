Detona trasvaso guerra del agua entre NL y Tamaulipas

Hace un año el gobierno de Nuevo León (NL) se mostró reacio a hacer el trasvase a Tamaulipas, que finalmente cedió y envió a ese estado vecino 200 millones de metros cúbicos, pero hoy, con una igual posición renuente, pero con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no realizó el trasvase para el ciclo agrícola 2023-2024, por lo que el pleito por el agua se estaría tensando.

Por la decisión de la Conagua, los agricultores de Tamaulipas estarían buscando una indemnización alrededor de los 800 millones de pesos, de acuerdo con Edgar Melhem Salinas, diputado local del PRI y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso de Tamaulipas.

“Que se indemnice por parte de este organismo (Conagua) a los 4 mil productores del Distrito 026 con el costo por tonelada promedio por hectárea de los últimos tres ciclos agrícolas”, indicó.

Según el legislador tamaulipeco, su exigencia la basa en el hecho de que el agua que se queda en NL será para uso doméstico y vendida a la industria a un alto costo, a expensas del agua que no le llegará a los productores de Tamaulipas.

El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua determinó no llevar a cabo ningún trasvase de agua de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, NL, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, para el año agrícola 2023–2024, debido al bajo nivel de almacenamiento de la presa en NL.

El organismo federal indica que tal y como lo establecen los artículos 14 BIS 5, fracción XXII y 22, tercer párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, conforme al orden de prelación del uso de las aguas, el volumen almacenado en la presa El Cuchillo será destinado únicamente para uso público urbano de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

Y para Tamaulipas, el comité técnico de la Conagua autorizó un volumen para riego de la presa Marte R Gómez para el Distrito de Riego 026, el cual se podrá extraer de la presa sin llevar a cabo el trasvase de El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez, y que permitirá contar con un volumen de agua para riego en beneficio de los agricultores.

Por parte de NL, el gobernador Samuel García, se coincidió con el gobierno federal en que debe prevalecer el derecho humano al agua en referencia a que, por segundo año consecutivo, la urbe regia ha sufrido cortes del servicio por la escasez del recurso hídrico.

El Financiero solicitó a la Caintra NL su postura sobre el no trasvase a Tamaulipas que, de acuerdo con el legislador Melhem, beneficiará a la industria regiomontana, el organismo empresarial respondió que no emitirá comunicación alguna sobre el particular.