Gricelda Alicia Soto: Casinos

Es el juego, una actividad social que coadyuva a convivir, evitar la soledad, compartir con otros y sentirse acompañados a muchas personas además de contribuir al esparcimiento de una sociedad cada vez mayor, su principal nicho de mercado esta entre las personas mayores de 55 años (38%), muy de cerca los que fluctúan entre 41 y 54 años (33%)y realizan visitas que rondan los 5 millones al año, según datos de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (conocida como AIEJA por sus siglas).

Según Censo Económico 2019 se totalizaron 5 mil 209 unidades económicas que incluyen loterías, otros juegos de azar y casinos, existen aproximadamente 400 unidades de éstos últimos en el país.

Les comento brevemente las principales regulaciones:

Para apertura de las salas y pago de aprovechamientos (tasas entre 1 y 2%) los trámites y pagos se realizan a través de SEGOB- Dirección General de Juegos y Sorteos. Además, se deben enviar Estados financieros de forma trimestral y presentar un dictamen financiero anual, así mismo informar la cantidad de máquinas de juego que estén en funcionamiento.

Por parte de la Dirección de Juegos y Sorteos realizan visitas domiciliarias, en las que revisan una serie de procedimientos, documentos, temas relacionados con el personal, así como lo que regula el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de no cumplir cabalmente con ello, ocasiona multas, sanciones y en casos muy extremos la pérdida del permiso por consecuencia el cierre del casino.

También son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta (tasa de 30% sobre resultado fiscal); y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (30% sobre Netwin) regulados por el Servicio de Administración Tributaria.

Además, existen impuestos por realización, organización, erogaciones y uso de máquinas de juego los cuales se reportan y pagan en la Hacienda pública de los estados y municipios (cada uno determinan las bases), donde las tasas van desde el 6% al 12%.

Por parte de los estados o la federación pueden realizar visitas domiciliarias a través diversas secretarias como Protección Civil (la cual puede observar desde un letrero de salida, hasta un extintor), Medio Ambiente ( generación y retiro de desechos, por ejemplo ), secretaria de Salud (como están dividas áreas de fumar y no fumar) y secretaria de Trabajo (donde pueden pedir nóminas, declaraciones anuales, pagos seguridad social, etc), las cuales pueden resultar observaciones que en caso de no cumplir ocasionan multas considerables y en casos extremos hasta la colocación de sellos de clausura.

Se deberá cumplir con la información que requiera la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado), tales como la identificación de cada persona que juega, la que obtiene un premio (montos que indica esta Ley) presentación de avisos (no presentarlos generan multas muy altas) contar con un oficial de cumplimiento autorizado.

Aún con todo esto, este sector económico genera 50 mil empleos directos y cerca de 120 mil empleos indirectos.

Con todo lo anterior podemos observar que el solo hecho de asistir a jugar, los casinos generan ingresos a la hacienda pública y contribuyen para el entretenimiento, diversión y esparcimiento de la población.

Cabe mencionar durante la pandemia fue un sector muy castigado por ser los primeros que fueron cerrados totalmente y los últimos que fueron abriendo parcialmente.

Aunado a lo anterior se pudiera pensar que el sector entro en un declive, pero es una industria en total desarrollo a nivel tecnológico, el cual se puede observar en el crecimiento de los casinos en Línea; que están empezando a atender a la población más joven del país y en muchos casos del mundo, ya que, por no tener límites físicos, pueden crecer exponencialmente.

La autora es Vicepresidente de práctica externa ICPNL.