Los ingresos exentos del ISR obtenidos por la venta de una casa

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el impuesto más importante que se debe cubrir ante las autoridades al momento de vender una propiedad o inmueble en México y solo se debe tomar en cuenta que los ingresos exentos del pago de impuesto son aquellos obtenidos por la venta de una casa habitación hasta por un monto de 700 mil Udis (aproximadamente 4 millones 376,000 pesos).

De acuerdo a los especialistas de la plataforma digital inmobiliaria Doorvel en el caso particular de rentar una casa, oficina o local, es importante que primero se tenga claro las obligaciones fiscales que se tendrá que cumplir como arrendador con el propósito de evitar cualquier problema financiero y legal.

En el caso del ISR éste se debe pagar mensualmente, sin embargo, si se tiene ingresos menores a 26,411.52 pesos el pago será trimestral.

En cuanto al Impuesto del Valor Agregado (IVA) éste representará una tasa del 16% y se debe pagar de forma mensual.

Los que participan en el sector inmobiliarios las obligaciones fiscales principalmente son cinco, la inscripción al Registro Federal de Contribuyente (RFC); notificar al SAT cualquier cambio de domicilio, actividad económica u obligaciones fiscales; realizar sus declaraciones, las cuales deben corresponder con los impuestos que se deben pagar; contar con los comprobantes fiscales de las operaciones realizadas y llevar una adecuada contabilidad.

En México, el comprador de una propiedad normalmente debe efectuar los siguientes pagos: honorarios del notario y el correspondiente IVA; erogaciones (pago a gestores, traslados, avalúos, viáticos, etcétera); derechos por la obtención de certificados o constancias de diversas dependencias; derechos de registro público e impuesto sobre adquisición de inmuebles (es local y, en algunos lugares, se denomina impuesto al traslado de dominio).

Se debe tomar en cuenta que en caso de que adquieran un inmueble como casa habitación, el uso del CFDI que se puede señalar es la clave “S01 Sin efectos fiscales” debido a que en el ejercicio en que la adquirió no tuvo efecto fiscal alguno.

La emisión de los comprobantes fiscales es obligatoria para los contribuyentes por la obtención de sus ingresos, estos deben cumplir con los lineamientos de los artículos 29, 29 A del Código Fiscal de la Federación (CFF) y las reglas de carácter general que el SAT emita al respecto.

Las personas físicas que realicen la venta de bienes inmuebles para determinar el impuesto respectivo, tienen derecho de aplicar la deducción del costo comprobado de adquisición actualizado.

En los casos en que no se pueda exentar el ISR, podrán deducirse algunos conceptos que tomará en cuenta el notario para calcular el impuesto correspondiente. Para hacerlo, deberán entregarse facturas y comprobantes fiscales y algunos de estos documentos se obtienen al momento de la compra y otros en el tiempo que se habita el inmueble, por lo que no podrán recuperarse si no se solicitaron en su momento; inversiones en construcciones; comisiones y mediaciones; gastos notariales; y costo comprobado de adquisición.

“La recomendación, sea compra, venta o renta, es asesorase con los expertos, un aliado importante es el Notario”.