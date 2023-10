Miguel Moreno Tripp: Cobertura del tipo de cambio

¿Por qué varía el tipo de cambio? Es la pregunta del millón. Una de tantas razones, (¿la principal?) es por oferta y demanda. ¿Por qué se demanda tanto el dólar y no tanto otras monedas?

Hoy por hoy, la economía más próspera del mundo es la americana. En otras épocas fueron otras. Ese nivel de prosperidad hace que a las tasas de los valores emitidos por el gobierno americano sean considerados LA tasa libre de riesgo, el Mínimum Minimorum en cuanto a riesgo-país financiero. Como esos instrumentos están emitidos en términos de dólares, es una de las razones por la que se demanda su moneda: el famoso flight-to-quality. Aunque hay más razones y también está el hecho de que ya no es AAA de acuerdo con alguna de las calificadoras.

Para hacer frente a las variaciones del peso contra el dólar, le preguntamos a Jorge Soto, MAF, una de las personas que más sabe de derivados en México, ¿qué se puede hacer para cubrir la exposición cambiaria en el dólar / peso? Esto nos contestó:

“En el mercado existen diferentes tipos de participantes, aquellos que les beneficia la subida del tipo de cambio (posición activa) y aquellos que les beneficia que el tipo de cambio baje (posición pasiva).

El tipo de cambio dólar/peso es variable y muchas veces impredecible, debido a esto, las empresas deberían contar con una política de administración de riesgos que detalle que hacer para asegurar los márgenes de utilidad en una empresa.

En el mercado existen instrumentos financieros conocidos como derivados. Se les conoce como derivados porque su precio deriva de un activo subyacente (tipo de cambio, commodities, tasa de interés, etc.), una de las principales funciones de los derivados es asegurar el precio de compra o venta de algún activo en el futuro.

Dentro de los derivados más comúnmente usados con fines de cobertura, encontramos a los Forwards, que son contratos en los cuales se pacta en el presente el precio de compra o venta de algún activo en el futuro. Para Empresas con Posiciones Activas en el dólar, se podrían cubrir vendiendo forwards, para asegurar el tipo de cambio de venta de dólares en el futuro. Para Empresas con Posiciones Pasivas en el dólar, se podrían cubrir comprando forwards, para asegurar el tipo de cambio de compra de dólares en el futuro.

Las Opciones son contratos que otorgan al comprador el derecho de compra o venta de algún activo a una fecha determinada a un precio pactado preestablecido en el presente, a cambio del pago de una prima. Existen 2 tipos: las Opciones Call que otorgan a su comprador el derecho a comprar dólares. Este tipo de opción es el que utilizarían empresas con posiciones pasivas en el dólar para cubrir su exposición. Las Opciones Put otorgan a su comprador el derecho a vender dólares. Este tipo de opción es el que utilizarían empresas con posiciones activas en el dólar para cubrir su exposición.

Los instrumentos financieros derivados son instrumentos complejos que requieren un alto grado de experiencia por parte de sus usuarios para asegurar un correcto uso y cumplir con los objetivos de la administración”.

No se debiera maneja un automóvil sin seguro (habrá quien lo haga). Luego entonces, ¿Por qué las empresas no se cubren contra riesgos de tipo de cambio, tasas, etc.?

