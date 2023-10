Propone Bucay opción terapéutica para zanjar problemas personales

Entender el concepto de la autoestima y la forma en que el ser humano demuestra amor fueron algunos de los temas que abordó el psicoterapeuta argentino Demián Bucay en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El especialista sudamericano argumentó que ningún psicólogo tiene las soluciones para los problemas de las personas, sino que la labor de los terapeutas es hacer que el paciente vea o entienda lo que le pasa de una forma diferente.

“Considero que ir a terapia te ayuda a encontrar una salida. Se trata de transformar el significado de las marcas que va dejando la vida. Sin embargo, también es imporante saber si la persona tiene ganas de cambiar para ver a la terapia como una oportunidad de cambio”, explicó el autor del libro Mirar de nuevo.

Demián Bucay agregó que en ocasiones los sucesos negativos no siempre son malos y pueden convertirse en un beneficio para uno mismo.

“Las marcas sirven para saber dónde tener cuidado y ya no transitar por ahí”, indicó.

La autoestima no se trata de inflarse como ser humano y decir “yo puedo con todo” o “soy el mejor siempre”, sino que debe servir para que uno se conozca como persona, aseguró Demián Bucay.

“Me parece perjudicial inflar la autoestima. Considero que entender la autoestima o quererse a sí mismo es el conocerse, es decir, saber qué quiero y qué no y dónde puedo desarrollarme”, dijo Demián Bucay, Psicoterapeuta.

Para el psiquiatra argentino, el brindar amor no se trata de sacrificarse o destruirse por lo que quiere la otra persona.

En uno de sus ejemplos, argumentó que en las relaciones de pareja sucede que siempre hay alguien que expresa frases como: “si no lo haces, entonces no me quieres” o “es que no quieres ir, porque no me quieres”.

“No estamos obligados a hacer algo por nuestra pareja si no lo queremos, pero cuando damos de más y pasamos una línea, es cuando empieza a doler. Y el amor no es así. Todos tenemos un límite”, recalcó el especialista en atención a familias, parejas y adultos.

El perdón no es una obligación