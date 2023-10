Buscan con tecnología de punta concretar embarazos en mujeres mayores a 35 años

Con tan sólo una inversión que puede llegar a los tres mil 500 dólares en Nuevo León, el Centro Universitario de Medicina Reproductiva (CeUMeR), del ‘Hospital Universitario’ de la UANL, está siendo una excelente opción para las mujeres que buscan tener un hijo, a pesar de que pudieran estar en el límite de procrear, cuando superan los 35 años de edad.

Otto H. Valdés Martínez, médico investigador del centro hospitalario, explicó que “el estado de Nuevo León, ya que cuenta con tecnología de punta y precios accesibles para quienes desean tener un hijo, hablamos de un tratamiento que podría llegar a generar una inversión de hasta unos 3 mil 500 dólares, aunque cada caso es diferente, porque incluso podría ser hasta menos de esta cantidad”.

Destacó que “actualmente, el 15 por ciento de las parejas en edad fértil tienen dificultades para procrear, pero en este tema, el principal problema es que las mujeres, en general, han postergado su deseo de embarazarse hasta después de los 37 años, cuando la naturaleza muchas veces ya no lo facilita.

“Afortunadamente, existen soluciones en uno u otro caso, pues mediante la fertilización in vitro se puede ayudar a parejas en edad reproductiva que no logran ser padres por medios naturales, y a través de la preservación de óvulos se puede retrasar la maternidad para las mujeres que desean esperar”.

Por su parte, Felipe Arturo Morales, coordinador de CeUMeR y subdirector de postgrado del Hospital Universitario.

“Somos un centro multidisciplinario que cuenta con las diferentes especialidades que se requieren en el tema de la infertilidad. Para ayudar a las parejas contamos con endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, bariatras y genetistas. Los genetistas son especialmente importantes para los casos de parejas que vienen de familias con una carga importante de enfermedades hereditarias, y no quieren hacer lo mismo con ciertas enfermedades a sus hijos, es ahí cuando dichos especialistas aplican las tecnologías adecuadas, para buscar un embrión sano sin esta carga genética”, explicó el especialista.

“Hemos atendido 300 casos, en promedio por año, de los cuales, contamos con una tasa de éxito de entre el 40 y 50 por ciento, lo que habla de una alta efectividad. Para conseguir el éxito en los problemas de fertilidad en la clínica no sólo contamos con tecnología de punta, sino también con un manejo asertivo y cuidadoso en referente a honestidad, ya que es muy importante que los especialistas tomemos en cuenta que no podemos jugar con las ilusiones y expectativas de las parejas no sólo porque el tema es muy importante para ellos sino, porque son tratamientos costosos.

Valdés Martínez destacó que “actualmente el 15 por ciento de las parejas tienen problemas de infertilidad, como consecuencia de postergar la maternidad, en lugar de querer embarazarse a los 30 años, hoy buscan embarazar desde los 37 y aquí es donde empiezan mayores dificultades. No todos son casos complejos, pues muchas veces basta con arreglar los niveles hormonales de la mujer o un tratamiento de inducción de ovulación programada, pero en otros casos se requiere una fecundación in vitro, donde se extraen óvulos para luego implantarlos una vez inseminados”.