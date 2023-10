Llama el agro a redirigir presupuesto federal a agua

Ante problemas como la sequía, la escasez de agua y pérdidas de cultivos en el país como el maíz en Sinaloa y la caña en la Huasteca Potosina, además de la caída en el financiamiento y la ausencia de apoyos federales para el sector agropecuario, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), demandó al gobierno federal una reasignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 2024 y una organización de políticas públicas con visión de futuro para este sector y la economía del país.

Adicional a eso está el tema de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para el año 2026, añadió.

“El Presupuesto está enfocado al (programa) ‘Sembrando Vida’, a regalar fertilizante, a ser toda una serie de programas que a la fecha, yo no he visto ningún resultado de lo que supuestamente tenían que hacer. Tendríamos que evaluar si han sido exitosos, si han cumplido sus objetivos o no, porque parte de ese presupuesto debería estar enfocado al tema de ganadería, al tema de granos, todos los apoyos de la comercialización y cobertura”, destacó Cortina en rueda de prensa.

Indicó que la agricultura comercial se ha dejado por un lado, siendo ésta la que da de comer a todos los mexicanos, y la que da la posibilidad de tener alimentos a buenos precios.

“Deberíamos poder reevaluar y ser más objetivos en temas que son críticos como el del agua, para que podamos ser más sólidos y que no estemos a expensas de un cambio climatológico”, subrayó Cortina, después de sostener una reunión con socios del Consejo Agropecuario Nuevo León (CEA-NL), en el que estuvieron Eladio González Peraza, Martín González González y Javier Yesaki Dueñez, presidentes del CEA-NL, Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste y del Clúster Agroalimentario de Nuevo León, respectivamente.

Cortina urgió a que se implementen políticas públicas para que se vaya alineando el tema de agua en Nuevo León, donde se cuenta con un avance del 90 por ciento del sistema de riego presurizado, y en otras regiones de México.

“Hay una afectación en todo el estado (de Nuevo León), los pozos están abatidos, no hay la suficiente agua para el riego”, destacó.

Por su parte, González Peraza, del CEA-NL, destacó que en Nuevo León ya se agotaron los pozos de agua de los que se abastecía el sector agropecuario en todo el estado.

Cortina señaló que el CNA está trabajando en una visión de futuro para el sector, algo en lo que también debe trabajar el gobierno, donde se analizan todos los retos del área agropecuaria, tales como el cambio climático y las políticas públicas, con el objetivo de tener un panorama claro de las cosas que se tienen que hacer para aprovechar las oportunidades del sector agroalimentario y poder proyectar a México hacia adelante.

Adelantó que dicha visión será otorgada a los próximos candidatos a la Presidencia de la República, a fin de que tengan una idea clara de lo que necesita el sector agroalimentario mexicano para seguir creciendo.