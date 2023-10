Erick Alvarado: Planeación de cierre de año

Estamos iniciando último trimestre del año 2023, trimestre en el que nuestro enfoque como contadores, financieros, administradores necesitamos dar un paso adelante mediante la planeación de cierre financiero como fiscal. Recordemos que los impuestos para gran parte de las empresas se pagan con base a las cifras del año anterior mediante el coeficiente de utilidad, por lo tanto, poner atención a este tema tiene gran relevancia para el flujo de efectivo del siguiente año.

Tiempo de enfocarnos en que las empresas estén preparadas para los gastos de cierre de año para las prestaciones a los empleados (Aguinaldo, fondo de ahorro, bonos de productividad, otros). La proyección del flujo de efectivo siempre es importante y es indispensable que visualicen la situación de flujo de efectivo para las próximas semanas y si el negocio lo permite proyectar a dos o al cierre de año. Esta proyección de flujo de efectivo te dará una visión sobre las necesidades o bien los flujos de los cuales puedes disponer, te dará una visión general del negocio sobre todo en detectar áreas de oportunidad para el flujo de efectivo.

Ahora bien, no solo es importante realizar el flujo estimado de acuerdo con lo que esperamos cobrar y pagar, es indispensable el monitoreo de este, es decir, una vez que termina la semana o el mes (dependiendo la frecuencia del monitoreo que se establezca como empresa) se requiere comparar lo estimado contra los flujos reales y más importante aún, entender el porque de las diferencias, de esta forma complementarás el entendimiento del negocio.

Las necesidades o sobrantes de flujo de efectivo te aportarán muchas ventajas, las cuales podrás utilizar a favor de manera oportuna para temas de negociación con clientes, proveedores o bien con Instituciones financieras en caso de requerir flujo de efectivo.

Algunas de las ventajas de la proyección de efectivo son:

- Negociación con proveedores en caso de detectar una escasez de flujo al momento de pago

- Negociación con clientes para otorgar descuentos por pronto pago en caso de requerir efectivo

- Realizar de manera oportuna trámites con los bancos en caso de requerir flujo de efectivo para algún proyecto o bien para capital de trabajo por un incremento en la operación al cierre de año

- Toma de decisiones de manera oportuna en cuanto a la inversión y/o gastos a realizar en los últimos meses del año.

- Los 4 puntos anterior son por mencionar algunos, sin embargo, lo más importante será que tendrás un conocimiento a detalle sobre los flujos de efectivo para la toma de decisiones.

Por otro lado, si la empresa tiene la política de realizar presupuestos y de dar seguimiento a los mismos para alcanzar los objetivos financieros, el último trimestre también se caracteriza por ser de los más ajustados para poder lograr los objetivos del año completo, lo anterior en caso de no haber cumplido con los objetivos en los primeros 9 meses del año.

Muy importante poner atención a los sobrantes de flujo de efectivo comparado con el presupuesto porque pudiera ser que en realidad no son sobrantes de acuerdo al presupuesto y que éstos debieran de haberse invertido en proyectos que por alguna razón no se les ha estado dando seguimiento y al final esto puede afectar para la generación de ingresos en el siguiente año y adicionalmente si los proyectos se dejan para el cierre de año y finalmente se colocan los flujos de efectivo en dichos proyectos, por la premura de los tiempos se corre el riesgo de no utilizar el efectivo de la mejor manera y termina gastándose de más para cumplimiento de los encargados de dichos proyectos.

Por último, si la empresa tiene la política de realizar presupuestos, octubre (aunque las grandes empresas inician el proceso en agosto) es el mes para realizarlos en conjunto con todos los encargados de las áreas de la empresa y noviembre para la aprobación de este, en los últimos meses se pueden estimar los factores de mercado, volumen de producción, precios de venta y costos de la industria en la que opere la empresa para determinar un resultado para el año entrante.

Finalmente, y en conjunto con la elaboración del presupuesto se establecen las métricas y objetivos para los equipos de trabajo enfocados a lograr los objetivos de la empresa, entre ellos y muy importante para la empresa, que se cumpla el presupuesto financiero planeado y así se puedan lograr el crecimiento de las empresas.

Es indispensable que, de no conocer a detalle sobre temas de planeación financiera, contabilidad o bien temas fiscales, se busque a un asesor que los pueda complementar porque ojos externos a la Administración pudieran visualizar riesgos o bien oportunidades para las empresas que no se visualicen de manera interna por el personal de la empresa.

El autor es presidente de la Comisión de Normas de Auditoria en ICPNL.