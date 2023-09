Julio Puon: ¿Cómo vamos con el turismo en México?

Han pasado 3 años desde que la pandemia trajo consigo el cierre de muchas actividades económicas no consideradas como estratégicas tales como el turismo y el entretenimiento. Para los anales de la historia han quedado esos lúgubres meses iniciales de la pandemia que nos llevó al encierro forzoso.

De esto vale la pena analizar cómo se ha comportado unos de los principales motores de la economía en términos de pesos sobre el PIB, empleos y divisas que genera.

El sector turismo al cierre del 2021 de acuerdo con el INEGI representaba un 7.5% de la economía y seguramente para el 2022 y 2023 un peso mayor dado el mayor dinamismo de crecimiento doble dígito vs la economía en su totalidad. Para 2023, según la Secretaría de Turismo el número de plazas de empleo del sector fue de 4.678 mil, un 8.9% del empleo nacional y la derrama económica por entrada de divisas de este rubro para 2022 fue de 28,160 millones de USD.

Y a todos estos números, ¿Cómo se encuentra vs 2019 previo a la pandemia? Para ellos vamos a analizar el tráfico aéreo de nuestro principal destino turístico que es Cancún. Tomaremos el número de pasajeros tanto totales, nacionales, así como extranjeros en los primeros 6 meses del 2023 y los compararemos vs el mismo semestre de 2019 y vs 2022 todo esto con datos de tráfico de ASUR.

Veamos. El tráfico total para la joya de la corona en el caribe fue de 16.638 millones de pasajeros, distribuidos 5.6 millones nacionales y 11.03 millones internacionales. Si vemos el comportamiento vs 2019, el tráfico total esta 25.9% por arriba, desglosando el nacional está un 32.7% mientras que el internacional en 22.62%.

Comparado vs el año 2022 el total muestra un incremento 13.8% en el total, para el nacional con alto dinamismo el crecimiento de 20.7% y el internacional de 10.6%. Como podemos observar el principal motor de crecimiento, a pesar de su menor peso es el turismo nacional, lo que habla de la fortaleza del consumo interno y la capacidad de gasto del mexicano.

Si la historia se repite y sigue el mismo patrón de la pandemia de 2009 y la crisis financiera de 2008, podremos ver que en un par de años el turismo internacional relevará como motor de crecimiento al nacional.

Independientemente de estas posibles tendencias es interesante reconocer la recuperación y la resistencia del sector que enfrento un 2020 sumamente complicado sin ningún apoyo por parte del gobierno federal a las empresas afectadas, ni mucho menos promoción ante el yerro de cerrar el Consejo de Promoción Turística. Interesante y loable el esfuerzo que ha llevado a cabo el sector privado en el caribe mediante la conformación del Consejo de Promoción Turístico de Quintana Roo para la promoción del sector mediante los distintos tianguis turísticos y ferias internacionales.

Al gobierno queda mucho por hacer como reactivar la labor de Fonatur en el mantenimiento y embellecimiento de la zona hotelera de Cancún, por ciento algo deteriorara (pavimentación, jardinería e infraestructura), cuidar la imagen de nuestra joya turística ante la constante cantidad de alertas del Departamento de Estado de USA en relación a Cancún y otros destinos turísticos por eventos de inseguridad y lamentable eventos como el ataque de taxistas al transporte privado usado por los turistas.

Enormes oportunidades para este destino que ya le quedó chica la tradicional zona hotelera y está creciendo enormemente hacia la parte continental de Isla Mujeres, detonando inversión y empleo adicional en la región. Esperamos la materialización de que Cancún y la Riviera Maya también se conviertan en hubs de entretenimiento como la celebración de ediciones de la Fórmula 1, conciertos y grandes espectáculos, así como la explotación del turismo médico y destino de retiro para jubilados tanto nacionales como extranjeros como fuentes de diversificación de ingresos para la región.

Sin duda, los números hablan y el turismo es una importante fuente de divisas, empleo e inversión y lo ideal es que la nueva administración del color que sea, tenga la visión para reconocer la importancia de este sector como medio de formalización de la economía y motor de empleos y retome la labor de promoción turística de destinos que por sí solos no cuentan con los recursos suficientes ( humanos, monetarios e infraestructura) para beneficiarse de la tendencia de la población mundial a viajar.

Te invitamos a que tu próximo viaje de vacaciones tu destino sea un destino nacional. Tenemos hermosas playas en el caribe y en el pacífico con servicios hoteleros de primer mundo, así como destinos con una riqueza histórica y cultural en el centro y sur de nuestro país, tales como San Cristóbal de la Casas, San Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla, Morelia, Querétaro y una interminable lista de pueblos mágicos y bellas ciudades.

Atrévete a visitarlos, te quedarás sorprendido de la belleza de nuestro país. El único riesgo es que ya no quieras regresar de tus vacaciones.

juliopuon@tec.mx

Fuentes: Sitio web de Aeropuertos del Sureste (ASUR), INEGI y Sectur.