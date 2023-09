Entrada de autos chinos impulsa baja de precios

La entrada de autos chinos, el casi regularizado abasto de micro chips y el sobre inventario de plataformas como Kavak, han permitido que la venta de vehículos nuevos, pero principalmente los usados comience normalizarse, comentó Arturo Rodríguez Martínez, ex presidente de la Asociación Regiomontana de Comerciantes en Automóviles (ARCA) y especialista en el mercado de venta de autos.

“Kavak vino a distorsionar el mercado. Ellos empezaron queriendo a acaparar el mercado y comenzaron a pagar más (…) se sobre inventariaron, ahorita están en un problema (…) ya no pudieron vender lo que habían comprado y se les comenzó a rezagar el producto”, explicó Rodríguez Martínez.

Agregó que, “ahora solo hacen intercambio, ya están pagando a un precio más razonable y volvimos a entrar en una competitividad más estable y más barata”.

El también comerciante de autos Turin comentó que las marcas chinas como BAIC; GMC, MG, JAC y Chirey están ofreciendo autos hasta un 20 por ciento más barato el precio que los que actualmente se venden en el país, lo que “empieza a mover el mercado a favor y se está estabilizando más a la baja, los carros son más alcanzables”.

Estimó que el encarecimiento de hasta el 30 por ciento que registró el mercado, todavía el año pasado ha descendido alrededor de 18 puntos porcentuales, sin que todavía se registren los niveles que se tenían previos a la pandemia.

“Ahora vamos en la desaceleración de precios. Hace como tres meses estaban en el tope, había poca mercancía y oferta y teníamos que pagar más, ya se está estabilizando a la baja y eso es en beneficio para muchos”.

Rodriguez Martínez, previó que para el cierre del año el descenso en los precios continuará porque las plantas armadoras se están preparando para sacar más vehículos, para no perder terreno con los chinos.

El ex presidente de ARCA alertó a la población de no dejarse deslumbrar por el modelo de negocio de los autos provenientes de China, ya que señaló que, si bien estos son “baratos” por el gran inventario que con el que cuentan, sus piezas son más ligeras y menos durables y confiables, aunado a que los mecánicos aún no están familiarizados con ese tipo de motores.

“Los chinos están haciendo su agosto pero en 2 o 3 años los carros no van a tener la misma durabilidad y confiabilidad que, por ejemplo, un Toyota que tiene 100 años haciendo carros versus un Chirey que tiene 5 años”, puntualizó.