Se abre gran oportunidad en EU para exportar más carne y ganado bovino

Anteriores sequías y una nueva que ya se padece, provocaron que el hato de ganado bovino en Estados Unidos se redujera en 3 millones de cabezas, por lo que ese país busca comprar carne de res a proveedores en otros países para cubrir la demanda de su mercado y el desabasto, lo que abre una importante oportunidad para productores y procesadores de este sector de México, destacó Randy Blach, director general de CattleFax, organización estadounidense líder en análisis e información del mercado ganadero.

En su conferencia en el segundo día de EXPO AGRO NORESTE Y FORO BOVINOS CARNE 2023 que inició el miércoles en Cintermex, Blach indicó hoy que Estados Unidos tiene la amenaza de que la nueva sequía incluya los cinco estados más importantes en la producción de becerros, por lo que van a incrementar sus importaciones de carne de bovino de México, Canadá y Australia en los siguientes 3 a 4 años.

Los 3 millones de cabezas de ganado bovino equivalen a cerca de un millón de toneladas de carne de res sin hueso, con un valor de mercado actual aproximado de 6 mil 300 millones de dólares, según un especialista consultado en dicho evento.

Al respecto Eladio González Peraza, Presidente del Consejo Agropecuario Nuevo León (CEA-NL) y productor de ganado bovino y procesador de carne, dijo en entrevista que para aprovechar mejor la oportunidad, los mexicanos deberán fortalecer las alianzas con el productor del becerro para tener acceso a mejores condiciones de mercado, y con los engordadores y procesadores de carne en el país a fin de que el valor agregado se quede en México exportando principalmente cortes, ya que enviar ganado en pie a otros países es mandarles materia prima.

Agregó que esa nueva coyuntura de enviar productos cárnicos a Estados Unidos podrá ser aprovechada por los estados mayores productores, como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán y Baja California.

Martín González González, presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste (AEGBN), señaló que se abre una oportunidad para la industria engordadora de México ante la reducción del hato ganadero de Estados Unidos, que es el mercado natural, ya que de lo que se exporta entre el 85 y 90 por ciento tiene como destino el país vecino.

“Tenemos una gran ventaja como país, tenemos 3 mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y somos su socio comercial más fuerte, entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad”, refirió.

En su conferencia “Tendencias mundiales en el comercio de proteína animal”, Blach indicó que los productores mexicanos deben tomar en cuenta que los estadounidenses están dispuestos a pagar más por una mayor calidad de la carne, por lo que los incitó a utilizar tecnología que les permita mejorar sus productos, además de poder ir a otros mercados.

En este punto, González González recomendó a cada participante de la cadena de valor buscar ser cada vez más eficientes, aplicando inversión en tecnología, supervisión, protocolos de sanidad y de alimentación y con el bienestar animal.

Uno de los asistentes preguntó al conferencista ¿Qué opinaba de que la oportunidad de enviar más producto cárnico a Estados Unidos, se dé cuando Nuevo León no podrá hacerlo porque perdió el estatus sanitario?, a lo que Blach contestó que es un reto para el estado, pero que no caigan en el desánimo, ya que seguramente más adelante lo podrán hacer. Sin embargo, González González aclaró en entrevista que lo que no podrá exportarse a Estados Unidos a partir del 1 de diciembre por ese motivo, es ganado bovino en pie producido en esta entidad, pero sí se podrá exportar carne.

Concurso del Novillo Gordo

Tras las conferencias por la mañana de ayer, en EXPO AGRO NORESTE Y FORO BOVINOS CARNE 2023 se llevó a cabo por la tarde el tradicional Concurso del Novillo Gordo y su Subasta, en el que participaron los mejores 24 ejemplares producidos en ranchos de Nuevo León y Coahuila, ante un público de unos 500 asistentes.

El ganador del Premio Gran Campeón fue un novillo de 750 kilos de peso del Rancho El Carmen, de General Cepeda, Coahuila, propiedad del señor Alejandro Sánchez Navarro.

Los organizadores consideraron el resultado del concurso como un éxito, por lo que continuarán realizando los próximos años.

EXPO AGRO NORESTE Y FORO BOVINOS CARNE 2023 tuvo el propósito de generar un encuentro integral de negocios entre los diferentes eslabones de la industria agroalimentaria y la cadena de valor agropecuaria a través del networking con compradores calificados, líderes de empresas y prestadores de servicios, así como presentar los avances e innovaciones tecnológicas en la era de la sustentabilidad dentro del sector.

La expo contó con más de 100 expositores nacionales e internacionales con empresas como proveedores de maquinaria y equipos, procesadoras y comercializadoras de productos cárnicos, entre otras destacadas y 40 productores regionales que propusieron sus productos y servicios en el Pabellón de Mercado Regional; también tuvo un Encuentro de Negocios y una novedosa Bolsa de Trabajo para profesionales, técnicos y empresas del sector agroalimentario.