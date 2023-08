Víctor Romero: Reciclaje

Re-usa, recicla y reduce; es el mantra del reciclaje y la mejor manera de mantener un mundo sano para heredar a nuestras próximas generaciones.

En esta semana, tuve la oportunidad de desayunar con un buen amigo y tocayo, en donde nos pusimos al día en nuestras actividades, quedé fascinado del mundo del reciclaje y todo lo que implica.

En la industria en la que estoy, la electrónica, realmente es un problema los equipos que se desechan, los centros de reciclaje para electrónica cada vez son menos los que hay, el sistema de recolección de basura no se los lleva y muchos de ellos quedan almacenados por años en una bodega que al final tiene un costo de almacenaje.

Me llamó la atención que el retiro de cosas que ya no se usan o que son desechos, en la mayoría de las ocasiones tienen un re-uso en otras industrias. El reto de la industria de electrónicas de consumo principalmente son algunas partes que contienen mercurio, esto sucede en los proyectores. Afortunadamente, las lámparas en los equipos de proyección se han empezado a reemplazar por fuentes de luz en base led y/o tecnología láser.

Aprovecho para preguntarle lo siguiente: ¿Usted en cuanto falle su televisión, tiene pensado que le va a hacer?, es una pregunta que tengo resuelta a medias, aunque tengo claro que puedo llevarla a un centro de reciclaje, la verdad es que voy a requerir desplazarme varios kilómetros para entregarla y tal vez, requiera pagar una cuota.

Como país, me da mucho gusto ver que vamos avanzando en temas de separar la basura, ¿nos falta? definitivamente sí, pero como dice un buen amigo, el primer paso es el único momento que tienes un avance del 100% en el proyecto.

Aprovecho esta columna para hacer una invitación a todos y me refiero a todos, a gobierno de estado, gobiernos municipales, empresas y los más importantes, nosotros los ciudadanos a trabajar en favor del medio ambiente. Platicando con una buena amiga, me comentaba que los fondos de inversión en Silicon Valley ya evalúan los proyectos por su aporte al medio ambiente y lo hacen por una sencilla razón: si no hay mundo, no hay negocios y para que a largo plazo funcione una inversión en un proyecto, se requiere asegurar que siga el mundo funcionando.

Hoy acompañé la escritura con un buen café americano y lo mejor, en compañía de mis amigos de empresur ac.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.